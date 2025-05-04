Погоня в Киеве: водитель Jaguar без водительского удостоверения угонял от патрульных

Водитель на Jaguar мчался 101 км/ч без удостоверения и с признаками наркотического опьянения

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В Киеве водитель автомобиля Jaguar на скорости 101 км/ч и лишенный права управления транспортными средствами попытался скрыться от патрульных. Его заметили инспекторы во время контроля скоростного режима в Печерском районе.

Инспекторы подали водителю сигнал об остановке, но он не отреагировал на законное требование патрульных, увеличил скорость и попытался скрыться. Однако ему это не удалось.

В полиции сообщили, что во время общения с мужчиной инспекторы обнаружили у него признаки наркотического опьянения. Пройти осмотр в медицинском учреждении водитель отказался.

Также патрульные установили, что гражданин лишен права управления транспортными средствами по решению суда. Поэтому мужчину отстранили от управления и составили на него соответствующие административные материалы.

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