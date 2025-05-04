Погоня у Києві: водій Jaguar без водійського посвідчення тікав від патрульних

Водій на Jaguar мчав 101 км/год без посвідчення і з ознаками наркотичного сп’яніння.

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У Києві водій на автомобілі Jaguar зі швидкістю 101 км/год та позбавлений права керування транспортними засобами, намагався втекти від патрульних. Його виявили інспектори під час контролю швидкісного режиму в Печерському районі.

Інспектори подали керманичу сигнал про зупинку, але водій на законну вимогу патрульних не відреагував, пришвидшив рух та намагався втекти. Однак, йому це не вдалося.

У поліції вказують, що під час спілкування з чоловіком, інспектори виявили у нього ознаки наркотичного сп'яніння. Пройти огляд у медичному закладі водій відмовився.

Також ми патрульні виявили, що громадянин позбавлений права керування транспортними засобами за рішенням суду. Тож чоловіка відсторонили від кермування та склали на нього відповідні адміністративні матеріали.

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