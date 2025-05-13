Киевляне требуют отремонтировать велопешеходную дорожку на Северном мосту

Петиция о ремонте появилась на сайте КГГА.

Фото: petition.kyivcity.gov.ua

Следите за актуальными новостями в соцсетях SUD.UA

Жители Киева обратились к городским властям с требованием провести капитальный ремонт велосипедно-пешеходной дорожки на Северном мосту, соединяющем Троещину с районом Почайна. Соответствующая электронная петиция появилась на сайте Киевского городского совета.

Автор инициативы отмечает, что дорожка находится в крайне неудовлетворительном состоянии: покрытие разрушено, есть трещины, ямы и опасные неровности. Хотя сам мост частично ремонтировался, его велопешеходную часть, по словам автора, или вообще не обновляли, или делали это очень давно.

«Северный мост состоит из двух частей - со стороны Троещины и со стороны Почайной - и оба участка велосипедно-пешеходной дорожки нуждаются в обновлении. Дорожка имеет многочисленные повреждения: трещины, ямы, неровности, местами разрушенное покрытие», - говорится в петиции.

Активисты подчеркивают, что ремонт дорожки будет способствовать безопасности движения, уменьшению количества ДТП и развитию устойчивой мобильности в столице.

Подписывайтесь на наш Тelegram-канал t.me/sudua и на Google Новости SUD.UA, а также на наш VIBER, страницу в Facebook и в Instagram, чтобы быть в курсе самых важных событий.