Кияни вимагають відремонтувати велопішохідну доріжку на Північному мосту

Петиція про ремонт з’явилася на сайті КМДА.

Фото: petition.kyivcity.gov.ua

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Жителі Києва звернулися до міської влади з вимогою провести капітальний ремонт велосипедно-пішохідної доріжки на Північному мосту, що з’єднує Троєщину з районом Почайна. Відповідна електронна петиція з’явилася на сайті Київської міської ради.

Автор ініціативи зазначає, що доріжка перебуває у вкрай незадовільному стані: покриття зруйноване, є тріщини, ями та небезпечні нерівності. Хоча сам міст частково ремонтувався, його велопішохідну частину, за словами автора, або взагалі не оновлювали, або робили це дуже давно.

«Північний міст складається з двох частин — зі сторони Троєщини та зі сторони Почайної — і обидві ділянки велосипедно-пішохідної доріжки потребують оновлення. Доріжка має численні пошкодження: тріщини, ями, нерівності, подекуди зруйноване покриття», — йдеться в петиції.

Активісти підкреслюють, що ремонт доріжки сприятиме безпеці руху, зменшенню кількості ДТП та розвитку сталої мобільності у столиці.

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