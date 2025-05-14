В Киеве перед судом предстала пенсионерка, которая забила до смерти своего 82-летнего мужа

Киевлянка нанесла своему мужу 18 ударов по голове.

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В Киеве суд вынес обвинительный приговор 71-летней женщине, которую признали виновной в убийстве собственного мужа.

Как сообщила Киевская городская прокуратура, в феврале 2019 года киевлянка нанесла своему 82-летнему мужу 18 ударов по голове, в результате чего он скончался. Пара состояла в браке 5 лет, однако мужчина подал на развод.

В суде женщина свою вину не признала, хотя в последнем слове заявила, что сожалеет о содеянном. По ее версии, в тот день утром она собиралась на работу, а муж начал ссору и ударил ее ногой в спину. В ответ она нанесла ему два удара по голове скалкой, которую позже выбросила в мусор и вынесла из квартиры.

«Со слов обвиняемой, ее 82-летний муж в последнее время злоупотреблял коньяком и имел извращенные сексуальные фантазии. После ссоры женщина ушла на работу, а тело мужа обнаружила его родственница, которая собиралась навестить его в тот день, но не смогла дозвониться», - сказано в сообщении.

Показания обвиняемой о якобы двух ударах по голове и версия о том, что мужа убил кто-то другой, были опровергнуты предоставленными суду доказательствами.

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