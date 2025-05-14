У Києві перед судом постала пенсіонерка, яка забила до смерті свого 82-річного чоловіка

Киянка завдала своєму чоловіку 18 ударів по голові.

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У Києві суд оголосив обвинувальний вирок 71-річній жінці, яку визнано винною у вбивстві власного чоловіка.

Як повідомила Київська міська прокуратура, у лютому 2019 року киянка завдала своєму 82-річному чоловіку 18 ударів по голові, внаслідок чого він помер. Пара перебувала у шлюбі 5 років, втім чоловік подав на розлучення.

У суді жінка свою вину не визнала, хоча під час останнього слова сказала, що шкодує про свій вчинок. За її версією, того дня зранку вона збиралася на роботу, а чоловік почав сварку та вдарив її ногою у спину. У відповідь вона завдала йому два удари по голові качалкою, яку згодом викинула у сміття та винесла його з квартири.

«Зі слів обвинуваченої, її 82-річний чоловік останнім часом зловживав коньяком та мав збочені сексуальні фантазії. Після сварки жінка пішла на роботу, а тіло чоловіка виявила його родичка, яка того дня мала прийти до нього, але він не відповідав на дзвінки», - сказано у повідомленні.

Покази обвинуваченої про лише два удари по голові та версія про те, що її чоловіка вбив хтось інший, спростована наданими суду доказами.

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