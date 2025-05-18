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В Пенсионном фонде напомнили правила получения помощи за вред жизни и здоровью во время войны

14:54, 18 мая 2025
Для назначения единовременного пособия за вред жизни и здоровью необходимо подать заявление в ПФУ вместе с подтверждающими документами.
В Пенсионном фонде напомнили правила получения помощи за вред жизни и здоровью во время войны
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Пенсионный фонд в Луганской области информирует об условиях и механизме назначения единовременной денежной помощи за вред, причинённый жизни и здоровью.

Указывается, что в соответствии с постановлением КМУ №1396 «Некоторые вопросы социальной защиты лиц, имеющих особые и особые трудовые заслуги перед Родиной, ветеранов войны и лиц, работающих в особых условиях» Пенсионный фонд обеспечивает назначение и выплату единовременной денежной помощи за вред, причинённый жизни и здоровью, согласно Закону от 20.03.2023 №2980-IX «О единовременной денежной помощи за вред, причинённый жизни и здоровью работников объектов критической инфраструктуры, государственных служащих, должностных лиц местного самоуправления вследствие военной агрессии Российской Федерации против Украины».

Этот Закон направлен на поддержку отдельных категорий лиц, которые стали инвалидами в связи с ранением, увечьем, контузией или вследствие заболевания, связанного с исполнением должностных (служебных, профессиональных) обязанностей в период военной агрессии РФ против Украины в районах проведения военных (боевых) действий или в районах, подвергшихся бомбардировкам, авиаударам и другим вооружённым нападениям, а в случае гибели (смерти) указанных лиц – на поддержку членов их семей.

Право на назначение и выплату единовременной денежной помощи за вред, причинённый жизни и здоровью, имеют лица из числа работников объектов критической инфраструктуры, государственных служащих, должностных лиц местного самоуправления, ставшие инвалидами в связи с ранением, увечьем, контузией или вследствие заболевания, связанного с исполнением должностных (служебных, профессиональных) обязанностей в период военной агрессии РФ против Украины в районах, где после 24 февраля 2022 года велись военные (боевые) действия или которые подвергались после этой даты бомбардировкам, авиаударам и другим вооружённым нападениям.

В случае гибели (смерти) указанных лиц в связи с ранением, увечьем, контузией или вследствие заболевания, связанного с исполнением должностных (служебных, профессиональных) обязанностей в районах, где после 24 февраля 2022 года велись военные действия или которые подвергались после этой даты бомбардировкам, авиаударам и другим вооружённым нападениям, единовременная денежная помощь за вред, причинённый жизни и здоровью, назначается и выплачивается членам их семей.

Условия и механизм назначения единовременной денежной помощи определены Порядком назначения и выплаты единовременной денежной помощи за вред, причинённый жизни и здоровью работников объектов критической инфраструктуры, государственных служащих, должностных лиц местного самоуправления вследствие военной агрессии Российской Федерации против Украины, утверждённым постановлением КМУ от 27.12.2023 №1396.

Получатели, имеющие право на назначение и выплату единовременной денежной помощи за вред, причинённый жизни и здоровью, предусмотренной Законом, могут реализовать это право в течение трёх лет со дня его возникновения.

Единовременная денежная помощь не назначается:

1) если гибель (смерть), ранение, увечье, контузия, заболевание, приведшие к инвалидности, являются следствием:

совершения лицом уголовного или административного правонарушения;

алкогольного, наркотического или токсического опьянения;

умышленного причинения себе телесных повреждений, иного вреда своему здоровью или самоубийства (за исключением случая доведения до самоубийства, установленного судом);

2) в случае предоставления заведомо ложной информации.

Назначение и выплата единовременной денежной помощи осуществляется на основании следующих документов и сведений:

  • заявления каждого лица, имеющего право на получение помощи, или законного представителя;
  • копии паспорта гражданина Украины / временного удостоверения гражданина Украины / документа иностранца или лица без гражданства и др.;
  • копии документа о присвоении регистрационного номера учетной карточки налогоплательщика;
  • акта расследования несчастного случая (копия, нотариально удостоверенная);
  • реквизитов банковского счёта;
  • копии свидетельства о браке, рождении и др. (в зависимости от категории заявителя);
  • справок об обучении (для детей погибших, учащихся очно);
  • копии заключения МСЭК (для инвалидов);
  • судебных решений об опекунстве, признании недееспособности и т.д.;
  • копии свидетельства о смерти, судебно-медицинской справки о причине смерти;
  • подтверждение содержания погибшего. Заявление подаётся получателем лично или его законным представителем в любой территориальный орган Пенсионного фонда (сервисный центр).

Заявление с отсканированными копиями необходимых документов может быть подано в электронной форме через веб-портал электронных услуг ПФУ с использованием квалифицированной электронной подписи.

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Пенсионный фонд

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