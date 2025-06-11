В Украине раскрыли масштабную схему переправки уклонистов в ЕС

Правоохранители установили как минимум 10 случаев незаконной переправки через границу.

Фото: dpsu.gov.ua

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Пограничники разоблачили преступную группу, которая за деньги организовывала выезды за границу в обход закона. Об этом сообщила Государственная пограничная служба Украины.

За денежное вознаграждение участники схемы доставляли своих «клиентов» в приграничную зону, далее – обеспечивали нелегальный трансфер в страны Европейского Союза.

Во время следственных действий проведено 14 обысков по местам проживания семи фигурантов и в их автомобилях. Изъяты вещественные доказательства. Правоохранители установили как минимум 10 случаев незаконной переправки через границу.

Подозрения объявлены организатору, «доставщику» и «проводнику». Один злоумышленник задержан.

В настоящее время продолжается следствие, ожидается избрание мер пресечения и вручение дополнительных подозрений.

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