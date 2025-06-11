В Киевской области будут судить гендиректора заповедника, которого разоблачили на взятке в 100 тыс грн

За взятку должностное лицо обещало выдать разрешение на проведение медийных мероприятий на территории заповедника, который имеет особый режим использования.

Следите за актуальными новостями в соцсетях SUD.UA

В Киевской области правоохранители направили в суд обвинительный акт в отношении генерального директора заповедника по факту вымогательства и получения неправомерной выгоды. Об этом сообщила Киевская областная прокуратура.

Отмечается, что должностное лицо, используя свое служебное положение, вымогало и получило от представителя субъекта хозяйствования неправомерную выгоду в сумме 100 тыс. грн.

За эти средства он обещал выдать разрешение на проведение медийных мероприятий на территории заповедника, который имеет особый режим использования.

В прокуратуре добавили, что обвиняемому избрана мера пресечения, а на его имущество наложен арест.

Подписывайтесь на наш Тelegram-канал t.me/sudua и на Google Новости SUD.UA, а также на наш VIBER, страницу в Facebook и в Instagram, чтобы быть в курсе самых важных событий.