Практика судів
  1. В Україні

На Київщині судитимуть гендиректора заповідника, якого викрили на хабарі в 100 тис грн

07:36, 11 червня 2025
За хабар посадовець обіцяв надати дозвіл для проведення медійних заходів на території заповідника, який має особливий режим використання.
На Київщині судитимуть гендиректора заповідника, якого викрили на хабарі в 100 тис грн
Слідкуйте за актуальними новинами у соцмережах SUD.UA

На Київщині  правоохоронці скерували до суду обвинувальний акт відносно генерального директора заповідника за фактом вимагання та одержання неправомірної вигоди. Про це повідомила Київська обласна прокуратура.

Зазначається, що посадова особа, використовуючи своє службове становище, вимагав та отримав від представника суб'єкта господарювання неправомірну вигоду в сумі 100 тис. грн.

За ці кошти він обіцяв надати дозвіл для проведення медійних заходів на території заповідника, який має особливий режим використання.

У прокуратурі додали, що обвинуваченому обрано запобіжний захід, а на його майно накладено арешт.

Підписуйтесь на наш Telegram-канал t.me/sudua та на Google Новини SUD.UA, а також на наш VIBER, сторінку у Facebook та в Instagram, щоб бути в курсі найважливіших подій. 

Читайте також

XX з’їзд суддів України – онлайн-трансляція – день перший

Стрічка новин

Блоги
Публікації
Комісія з відбору директора БЕБ отримала лист від СБУ щодо додаткової перевірки кандидатів і перенесла співбесіди

Члени конкурсної комісії одностайно підтримали перенесення співбесід з кандидатами на крісло директора БЕБ.

Верховний Суд вказав, що необізнаність з мотивами рішення слідчого судді може бути визнана поважною причиною пропуску строку апеляційного оскарження

Для належного обґрунтування апеляційної скарги недостатньо бути проінформованим про результати розгляду справи, а необхідно знати мотиви прийнятого рішення, зазначив Верховний Суд

Результати перевірки невідомими експертами робіт кандидатів на директора БЕБ демонструють парадокси з оцінками – таблиця

Дивним чином вийшло так, що кандидати на директора БЕБ з однаковими відповідями посідають діаметрально протилежні місця, а кандидати з різними відповідями набирають однакову кількість балів – Віктор Дубовик опублікував таблицю, яка демонструє «парадокси» конкурсу.

Міністерство юстиції запідозрили у лобіюванні інтересів проектів технічної допомоги та громадськості, які хочуть перевіряти доброчесність суддів Верховного Суду та ВАКС

Верховний Суд та народні депутати не змогли з’ясувати, хто конкретно є автором ідеї перевірки декларацій доброчесності суддів ВС та ВАКС.

Депутати, НАБУ, НАЗК та ВРП вважають за потрібне закріпити у КПК норми для покарання за зловживання процесуальними правами

У КПК визначать поняття зловживання процесуальними правами та закріплять відповідальність за це, щоб кримінальні справи розглядалися швидше – у Верховному Суді відбулося обговорення.

Контакти

© 2010-2025 «Судово-юридична газета». Всі права захищено. Використання матеріалів сайту лише за умови гіперпосилання на «Судово-юридичну газету» не нижче першого абзацу. Передрук, копіювання або відтворення змістовних частин авторських матеріалів «Судово-юридичної газети» без посилання на SUD.UA в будь-якому вигляді суворо заборонено. Ідентифікатор медіа - R40-02154.

Судово-юридична газета

Адреса редакції: 01001, м. Київ, бульвар Тараса Шевченка, 1
Тел/факс: (044) 235-91-41, 287-37-74
E-mail: [email protected]

Telegram канал Sud.ua
XX з’їзд суддів України – онлайн-трансляція – день перший
SUD.UA
Головне про суд
Фото / Відео
Фото
Відео
Сьогодні день народження святкують
  • Олександр Коморний
    Олександр Коморний
    голова Львівського окружного адміністративного суду
  • Микола Гурин
    Микола Гурин
    суддя Господарського суду Чернівецької області
  • Юрій Парусніков
    Юрій Парусніков
    голова Центрального апеляційного господарського суду
  • Інна Білоус
    Інна Білоус
    суддя Вищого антикорупційного суду