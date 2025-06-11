На Київщині судитимуть гендиректора заповідника, якого викрили на хабарі в 100 тис грн

За хабар посадовець обіцяв надати дозвіл для проведення медійних заходів на території заповідника, який має особливий режим використання.

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На Київщині правоохоронці скерували до суду обвинувальний акт відносно генерального директора заповідника за фактом вимагання та одержання неправомірної вигоди. Про це повідомила Київська обласна прокуратура.

Зазначається, що посадова особа, використовуючи своє службове становище, вимагав та отримав від представника суб'єкта господарювання неправомірну вигоду в сумі 100 тис. грн.

За ці кошти він обіцяв надати дозвіл для проведення медійних заходів на території заповідника, який має особливий режим використання.

У прокуратурі додали, що обвинуваченому обрано запобіжний захід, а на його майно накладено арешт.

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