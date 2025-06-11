В Україні викрили масштабну схему переправлення ухилянтів до ЄС

Правоохоронці встановили щонайменше 10 випадків незаконного переправлення через кордон.

Фото: dpsu.gov.ua

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Прикордонники викрили злочинну групу, яка за гроші організовувала виїзди за кордон в обхід закону. Про це повідомила Державна прикордонна служба України.

За грошову винагороду учасники схеми доставляли своїх «клієнтів» у прикордоння, далі – забезпечували нелегальний трансфер до країн Євросоюзу.

Під час слідчих дій проведено 14 обшуків за місцями проживання семи фігурантів і в їхніх авто. Вилучено речові докази. Правоохоронці встановили щонайменше 10 випадків незаконного переправлення через кордон.

Підозри оголошено організатору, «доставщику» та «провіднику». Одного зловмисника затримано.

Наразі триває слідство, очікується обрання запобіжних заходів та вручення додаткових підозр.

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