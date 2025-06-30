У МИД Украины отреагировали на заявление словацкого министра о «прощении России»

Министр иностранных дел Украины Андрей Сибига резко ответил на заявление словацкого коллеги.

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Министр иностранных дел Украины Андрей Сибига прокомментировал заявление главы МИД Словакии относительно возможного «прощения России», подчеркнув, что безнаказанность является основной первопричиной преступлений.

«Юрай, чувство безнаказанности России — это первопричина ее преступлений. Наивно ожидать, что преступник остановится, если его преступление прощают вместо того, чтобы наказать. Россия ударит и по другой щеке. И те, кто не потерял никого в этой войне, не имеют права делать такие заявления», — написал Сибига.

Ранее министр иностранных дел Словакии Юрай Бланар в интервью STVR заявил, что войну, которую начала Россия против Украины, необходимо завершить «дипломатическим путем».

«Вернемся к соблюдению международного права и будем искать пути коммуникации с Российской Федерацией. Запад должен найти способ сотрудничества с Россией. А может, даже простить все, что произошло», — сказал Юрай Бланар.

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