У МЗС України відреагували на заяву словацького міністра про «прощення Росії»

Міністр закордонних справ України Андрій Сибіга різко відповів на заяву словацького колеги.

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Міністр закордонних справ України Андрій Сибіга прокоментував заяву очільника МЗС Словаччини щодо можливого «прощення Росії», підкресливши, що безкарність є основною першопричиною злочинів.

«Юрай, почуття безкарності Росії є першопричиною її злочинів. Наївно очікувати, що злочинець зупиниться, якщо його злочин прощають замість того, щоб покарати. Росія вдарить і по іншій щоці. І ті, хто не втратив нікого в цій війні, не мають права робити такі заяви», - написав Сибіга.

Раніше міністр закордонних справ Словаччини Юрай Бланар в інтерв’ю STVR заявив, що війну, яку розпочала Росія проти України, необхідно завершити «дипломатичним шляхом».

«Повернімося до дотримання міжнародного права і шукаймо шляхи комунікації з Російською Федерацією. Захід має знайти спосіб співпраці з Росією. А може, навіть пробачити все, що сталося», — сказав Юрай Бланар.

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