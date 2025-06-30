Авансовые взносы с дивидендов — можно ли вернуть переплату по налогу на прибыль

Стало известно, вправе ли плательщик вернуть или учесть в уплату налога на прибыль предприятий, ошибочно или излишне уплачены авансовые взносы при выплате дивидендов в пользу юрлица.

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Главное управление ГНС в Житомирской области разъяснило, имеет ли право плательщик вернуть или учесть в уплату налога на прибыль предприятий ошибочно и/или излишне уплаченные авансовые взносы при выплате дивидендов в пользу юридического лица.

Порядок уплаты налогового обязательства по налогу на прибыль при выплате дивидендов определён п. 57.1¹ ст. 57 Налогового кодекса Украины от 2 декабря 2010 года № 2755-VI.

Подпунктом 57.1¹.2 п. 57.1¹ ст. 57 НКУ, в частности, установлено, что авансовый взнос уплачивается в бюджет до/или одновременно с выплатой дивидендов.

Сумма уплаченных авансовых взносов по налогу на прибыль при выплате дивидендов не подлежит возврату налогоплательщику или зачёту в счёт погашения денежных обязательств по другим налогам и сборам (обязательным платежам).

Авансовый взнос при выплате дивидендов не уплачивается в случаях, предусмотренных подпунктами 57.1¹.3, 57.1¹.4, 57.1¹.6, 57.1¹.7 и 57.1¹.8 п. 57.1¹ ст. 57 НКУ.

Авансовый взнос при выплате дивидендов для уплаты рассчитывается исходя из суммы выплаченных в отчётном периоде дивидендов. При этом избыточную уплату авансовых взносов при выплате дивидендов можно установить по результатам контрольных проверок.

Согласно п. 3 разд. ІІ Порядка заполнения реквизита «Назначение платежа» платёжного поручения при уплате (взыскании) налогов, сборов, таможенных, иных платежей, единого взноса на общеобязательное государственное социальное страхование, внесении авансовых платежей (предоплаты), денежного залога, а также в случае их возврата, утверждённого приказом Министерства финансов Украины от 22.03.2023 № 148, уплата налогов, сборов, таможенных, иных платежей, единого взноса, внесение авансовых платежей (предоплаты), денежного залога плательщиком на бюджетные / небюджетные / единый / депозитный счета оформляются по каждому направлению перечисления и каждому коду вида уплаты отдельным платёжным поручением.

Обязательным реквизитом платёжного поручения является реквизит «Назначение платежа», при заполнении которого для плательщика в случае уплаты налогов, сборов, таможенных, иных платежей, единого взноса, внесения авансовых платежей (предоплаты), денежного залога на бюджетный / небюджетный / единый / депозитный счёт предусмотрены поля установленного формата, в частности, «Код вида уплаты» (п. 1 разд. ІІ Порядка № 148).

Согласно четвёртому абзацу п. 2 разд. ІІ Порядка № 148 в поле «Код вида уплаты» плательщик указывает код вида уплаты, определённый Перечнем кодов видов уплаты, которые используются плательщиками, согласно приложению 1 к Порядку № 148.

Перечень, в частности, предусматривает такие коды вида уплаты, как:

101 – уплата суммы налогов, сборов, платежей, единого взноса;

125 – авансовые взносы, начисленные на сумму дивидендов и приравненных к ним платежей.

То есть, уплата налога на прибыль и авансовых взносов, начисленных на сумму дивидендов и приравненных к ним платежей, осуществляется с разными кодами вида уплаты.

Однако авансовый взнос по налогу на прибыль перечисляется в бюджет на тот же счёт, что и налог на прибыль.

Вместе с тем, законодательством не предусмотрены ограничения в части зачёта ошибочно и/или излишне уплаченной суммы по налогу на прибыль, возникшей за счёт уплаты авансовых взносов по налогу на прибыль при выплате дивидендов, в счёт погашения будущих начислений денежных обязательств по налогу на прибыль в следующих налоговых (отчётных) периодах.

Излишне уплаченные денежные обязательства — это суммы средств, которые на определённую дату зачислены в соответствующий бюджет или на единый счёт сверх начисленных сумм денежных обязательств, предельный срок уплаты которых наступил на такую дату (подп. 14.1.115 п. 14.1 ст. 14 НКУ).

Налоговый долг — это сумма согласованного денежного обязательства, не уплаченного налогоплательщиком в установленный НКУ срок, и не погашенной пени, начисленной в порядке, определённом НКУ (подп. 14.1.175 п. 14.1 ст. 14 НКУ).

Источниками самостоятельной уплаты денежных обязательств или погашения налогового долга налогоплательщика являются любые собственные средства, в том числе полученные от продажи товаров (работ, услуг), имущества, выпуска ценных бумаг, в частности корпоративных прав, полученные как заём (кредит), а также из других источников с учётом особенностей, определённых ст. 87 НКУ, а также суммы излишне уплаченных платежей в соответствующие бюджеты (первый абзац п. 87.1 ст. 87 НКУ).

Согласно третьему абзацу п. 87.1 ст. 87 НКУ уплата денежных обязательств или погашение налогового долга налогоплательщика по соответствующему платежу может осуществляться также, в частности, за счёт излишне уплаченных сумм такого платежа (без заявления плательщика).

Следовательно, если на дату начисления денежных обязательств в налоговом (отчётном) периоде у налогоплательщика учтены излишне уплаченные суммы по налогу на прибыль, в том числе возникшие за счёт уплаты авансовых взносов по налогу на прибыль при выплате дивидендов, то такие начисленные денежные обязательства могут быть погашены за счёт переплаты.

Таким образом, сумма уплаченных авансовых взносов по налогу на прибыль при выплате дивидендов не подлежит возврату налогоплательщику или зачёту в счёт погашения денежных обязательств по другим налогам и сборам (обязательным платежам). Вместе с тем, налогоплательщик имеет право ошибочно и/или излишне уплаченную сумму авансовых взносов по налогу на прибыль предприятий при выплате дивидендов зачесть в счёт погашения будущих начислений налоговых и/или денежных обязательств по налогу на прибыль предприятий, определённых в налоговой декларации по налогу на прибыль предприятий или уточняющем расчёте к такой Декларации без подачи таким налогоплательщиком заявления.

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