В Харькове нашли арсенал оружия и боеприпасов в гараже

В Харькове обнаружили оружие, связанное с диверсионной деятельностью.

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Работники Государственного бюро расследований вместе с контрразведкой СБУ обнаружили в Харькове тайник с оружием и боеприпасами, тщательно замаскированный в смотровой яме одного из гаражных кооперативов, сообщила пресс-служба ГБР.

Во время обыска правоохранители изъяли десятки единиц вооружения, в том числе мины, гранаты, реактивные противотанковые гранатометы, выстрелы к ним, тротил, термобарические запалы, патроны для автоматов и пулеметов. Тайник был обустроен для длительного хранения взрывоопасных предметов.

По предварительной информации, к созданию арсенала причастны двое гражданских лиц и один военнослужащий. СБУ расследует возможную причастность российских спецслужб к организации тайника для диверсий на территории Украины. Следствие продолжается по ст. 263 УК Украины (незаконное обращение с оружием и боеприпасами).

Сейчас рассматривается вопрос передачи изъятого вооружения Вооруженным Силам Украины.

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