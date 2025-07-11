У Харкові знайшли арсенал зброї та боєприпасів в гаражі

У Харкові виявили зброю, пов’язану з диверсійною діяльністю.

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Працівники Державного бюро розслідувань разом із контррозвідкою СБУ виявили у Харкові схованку зі зброєю та боєприпасами, ретельно замасковану в оглядовій ямі одного з гаражних кооперативів, повідомила пресслужба ДБР.

Під час обшуку правоохоронці вилучили десятки одиниць озброєння, зокрема міни, гранати, реактивні протитанкові гранатомети, постріли до них, тротил, термобаричні запали, набої для автоматів і кулеметів. Схованка була облаштована для тривалого зберігання вибухонебезпечних предметів.

За попередньою інформацією, до створення арсеналу причетні двоє цивільних осіб і один військовослужбовець. СБУ розслідує можливу причетність російських спецслужб до організації схованки для диверсій на території України. Слідство триває за ст. 263 КК України (незаконне поводження зі зброєю та боєприпасами).

Наразі розглядається питання передачі вилученого озброєння Збройним Силам України.

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