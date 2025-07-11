Посадовець КМДА «не помітив» заниження вартості майна на 2,7 млн гривень

У Києві приватизували приміщення за безцінь.

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Повідомлено про підозру заступнику начальника управління моніторингу Департаменту комунальної власності КМДА за службову недбалість під час приватизації нежитлового приміщення на вул. Тарасівській, повідомила пресслужба Київської міської прокуратури.

Дії посадовця кваліфіковано за ч. 2 ст. 367 КК України (службова недбалість із тяжкими наслідками). Київська міська рада вирішила приватизувати приміщення площею 327,2 м², яке перебувало в оренді. Орендар виявив бажання його викупити, але посадовець, маючи кваліфікацію оцінювача та відповідні посвідчення від Фонду держмайна, підписав рецензію на звіт про оцінку, де ринкова вартість була занижена, а сам звіт не відповідав нормативним вимогам.

У результаті приміщення приватизували за заниженою вартістю, що призвело до недоотримання бюджетом Києва 2,7 млн грн. Слідство триває, правоохоронці встановлюють інших осіб, причетних до схеми.

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