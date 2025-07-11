Чиновник КГГА «не заметил» занижение стоимости имущества на 2,7 млн гривен

В Киеве приватизировали помещение за бесценок.

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Сообщено о подозрении заместителю начальника управления мониторинга Департамента коммунальной собственности КГГА за служебную халатность при приватизации нежилого помещения на ул. Тарасовской, сообщила пресс-служба Киевской городской прокуратуры.

Действия чиновника квалифицированы по ч. 2 ст. 367 УК Украины (служебная халатность с тяжкими последствиями). Киевский городской совет решил приватизировать помещение площадью 327,2 м², которое находилось в аренде. Арендатор изъявил желание его выкупить, но чиновник, имея квалификацию оценщика и соответствующие удостоверения от Фонда госимущества, подписал рецензию на отчет об оценке, где рыночная стоимость была занижена, а сам отчет не соответствовал нормативным требованиям.

В результате помещение приватизировали по заниженной стоимости, что привело к недополучению бюджетом Киева 2,7 млн грн. Следствие продолжается, правоохранители устанавливают других лиц, причастных к схеме.

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