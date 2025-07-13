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На Киевщине мужчина бросил гранату в полицейских – пятеро копов в больнице, нападавшего застрелили

17:13, 13 июля 2025
В Киевской области во время вызова на домашнее насилие обидчик взорвал гранату.
На Киевщине мужчина бросил гранату в полицейских – пятеро копов в больнице, нападавшего застрелили
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В Киевской области мужчина взорвал гранату, когда полицейские прибыли по вызову о домашнем насилии. Пятеро правоохранителей пострадали, а нападавший погиб. Об этом сообщила пресс-служба полиции Киевской области.

Уточняется, что 12 июля в 22:33 в полицию обратилась 18-летняя девушка и сообщила, что в селе Михайловка-Рубежовка отец угрожает ей и семье применением гранаты и огнестрельного оружия.

«Во время пресечения правонарушения правоохранители зашли в дом, и в этот момент злоумышленник привел в действие боевую гранату и бросил ее в сторону полицейских. После взрыва, с целью прекращения противоправных действий злоумышленника, сотрудники полиции открыли огонь по нападавшему. 41-летний фигурант погиб на месте происшествия», — заявили в полиции.

В результате взрыва гранаты пятеро сотрудников полиции получили осколочные ранения. Пострадавшие доставлены в больницу для оказания необходимой помощи.

Во время обыска в домовладении были обнаружены и изъяты четыре пистолета, пиротехническая граната, охотничье ружье и нож.

Следователи открыли уголовное производство по факту незаконного обращения с оружием, боеприпасами или взрывчатыми веществами, а также посягательства на жизнь сотрудника правоохранительного органа. На месте происшествия продолжают работать сотрудники ГБР.

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Национальная полиция

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