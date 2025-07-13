Лето 2025 года будет на 15 минут короче предыдущего — известна причина

Лето в Северном полушарии продлится 93 дня, 15 часов и 37 минут от начала до конца.

Фото: New York Post

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Текущее лето будет короче, чем летний сезон 2024 года. К такому выводу пришли астрономы после тщательного анализа скорости вращения Земли и оценки гравитационного влияния других небесных тел Солнечной системы, пишет Iflscience.

Времена года, как бы ни были стабильны, не всегда длятся одинаково долго. Смена сезонов на нашей планете происходит из-за наклона земной оси на 23,5 градуса относительно плоскости орбиты. Когда полушарие сильнее наклонено к Солнцу и получает больше солнечного света, там наступает лето. Когда же оно отклонено в противоположную сторону и получает меньше тепла, приходит зима.

«Воображаемая линия, соединяющая планету и Солнце, охватывает — или покрывает — равные площади пространства за равные промежутки времени по мере обращения планеты по орбите. В общем случае планеты движутся по своим орбитам не с постоянной скоростью. Их скорость меняется, так что линия, соединяющая центры Солнца и планеты, охватывает равные площади за равные промежутки времени», — объясняет НАСА второй закон Кеплера. «Точка наибольшего сближения планеты с Солнцем называется перигелием. Точка наибольшего расстояния — афелием, поэтому, согласно второму закону Кеплера, планета движется быстрее всего в перигелии и медленнее всего в афелии».

Поскольку афелий в настоящее время приходится на лето в Северном полушарии, а перигелий — на лето в Южном, это означает, что в Северном полушарии сейчас примерно на четыре дня больше лета, чем в Южном. Так будет не всегда. Поскольку наши календари не идеально совпадают с нашей орбитой вокруг планеты, время наступления афелия и перигелия смещается со временем.

По данным Timeanddate.com, через 1000 лет лето в Северном полушарии будет примерно на шесть часов длиннее, чем сегодня.

Хотя это долгосрочная тенденция, лето в этом году будет заметно короче прошлогоднего. Timeanddate.com поясняет, что из-за сложного движения Земли и ее оси вращения, а также притяжения Луны, Юпитера и других тел Солнечной системы, лето в Северном полушарии продлится 93 дня, 15 часов и 37 минут от начала до конца. Это на 15 минут короче лета 2024 года, которое длилось 93 дня, 15 часов и 52 минуты.

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