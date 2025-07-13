Літо 2025 року буде на 15 хвилин коротшим за попереднє — відома причина

Літо в Північній півкулі триватиме 93 дні, 15 годин і 37 хвилин від початку до кінця.

Фото: New York Post

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Поточне літо буде коротшим, ніж літній сезон 2024 року. До такого висновку дійшли астрономи після ретельного аналізу швидкості обертання Землі та оцінки гравітаційного впливу інших небесних тіл Сонячної системи, пише Iflscience.

Пори року, якими б стабільними вони не здавались, не завжди тривають однакову кількість часу. Зміна сезонів на нашій планеті відбувається через нахил земної осі на 23,5 градуса відносно площини орбіти. Коли півкуля сильніше нахилена до Сонця й отримує більше сонячного світла — настає літо. Коли ж вона відхилена у протилежний бік і отримує менше тепла — приходить зима.

«Уявна лінія, що з'єднує планету та Сонце, охоплює — або покриває — рівні площі простору за однакові проміжки часу в міру обертання планети по орбіті. Загалом планети рухаються по своїх орбітах не з постійною швидкістю. Їхня швидкість змінюється так, що лінія, яка з'єднує центри Сонця й планети, охоплює рівні площі за рівні проміжки часу», — пояснює NASA другий закон Кеплера. «Точка найбільшого зближення планети з Сонцем називається перигелієм. Точка найбільшої відстані — афелієм, тому, згідно з другим законом Кеплера, планета рухається найшвидше в перигелії та найповільніше — в афелії».

Оскільки афелій наразі припадає на літо в Північній півкулі, а перигелій — на літо в Південній, це означає, що в Північній півкулі зараз приблизно на чотири дні більше літа, ніж у Південній. Так буде не завжди. Оскільки наші календарі не ідеально збігаються з орбітою навколо Сонця, час настання афелію та перигелію з часом зміщується.

За даними Timeanddate.com, через 1000 років літо в Північній півкулі буде приблизно на шість годин довшим, ніж сьогодні.

Хоча це довгострокова тенденція, літо цього року буде помітно коротшим за минулорічне. Timeanddate.com пояснює, що через складний рух Землі та її осі обертання, а також тяжіння Місяця, Юпітера та інших тіл Сонячної системи, літо в Північній півкулі триватиме 93 дні, 15 годин і 37 хвилин від початку до кінця. Це на 15 хвилин коротше літа 2024 року, яке тривало 93 дні, 15 годин і 52 хвилини.

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