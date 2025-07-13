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На Київщині чоловік кинув гранату у поліцейських – п’ятеро копів у лікарні, нападника застрелили

17:13, 13 липня 2025
На Київщині під час виклику на домашнє насильство кривдник підірвав гранату.
На Київщині чоловік кинув гранату у поліцейських – п’ятеро копів у лікарні, нападника застрелили
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У Київській області чоловік підірвав гранату, коли поліцейські прибули за викликом про домашнє насильство. Пʼятеро правоохоронців постраждали, а нападник загинув. Про це повідомила пресслужба поліції Київської області.

Зазначається, що 12 липня о 22:33 до поліції звернулась 18-річна дівчина та повідомила, що в селі Михайлівка-Рубежівка батько погрожує їй та родині застосуванням гранати та вогнепальної зброї.

«Під час припинення правопорушення правоохоронці зайшли до будинку та в це час кривдник привів у дію бойову гранату й кинув її у бік поліцейських. Після вибуху, з метою припинення незаконних дій зловмисника, працівники поліції здійснили постріли в бік нападника. 41-річний фігурант загинув на місці події», - заявили у поліції.

Внаслідок вибуху гранати п’ятеро працівників поліції отримали осколкові поранення. Потерпілих доставлено до лікарні для надання необхідної допомоги.

Під час обшуку у домоволодінні виявлено та вилучено чотири пістолети, піротехнічну гранату, мисливську рушницю та ніж.

Слідчі відкрили кримінальне провадження за фактом незаконного поводження зі зброєю, бойовими припасами або вибуховими речовинами та посягання на життя працівника правоохоронного органу. На місці події продовжують працювати співробітники ДБР.

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