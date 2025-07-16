«Зарабатывали» на надбавках сотрудникам — в винницком филиале предприятия Укрзализныця разворовали более 22 млн грн

Сообщники незаконно начисляли «надбавки» к основной зарплате сотрудникам, которые не были задействованы в работах, связанных с движением поездов, обеспечением безопасности движения, бесперебойной работы компании и других.

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В винницком филиале предприятия «Укрзализныця» раскрыли схему растраты бюджетных средств, выделенных на оплату труда работников. Ее организатором был директор предприятия совместно с двумя своими заместителями и главным бухгалтером. Об этом сообщил Офис Генерального прокурора.

В составе организованной группы они с марта 2022 года вносили в бухгалтерскую документацию сведения о начислении сотрудникам аппарата управления филиала доплат за бригадный подряд, выплата которых на период действия военного положения в Украине ограничена.

Сообщники незаконно начисляли «надбавки» к основной зарплате сотрудникам, которые не были задействованы в работах, связанных с движением поездов, обеспечением безопасности движения, бесперебойной работы компании и других. За более чем 2 года они оформили такие доплаты на сумму более 22 млн гривен, часть из которых присвоили себе.

«В рамках уголовного производства проведены санкционированные обыски, в ходе которых изъяты бухгалтерские документы, компьютерная техника и средства.

Наложен арест на имущество директора и главного бухгалтера, а именно недвижимость, транспортные средства, земельный участок», — добавили в ОГП.

Злоумышленникам уже сообщено о подозрении. Трем подозреваемым избраны меры пресечения в виде содержания под стражей с правом внесения залога. Вопрос об избрании меры пресечения еще одному подозреваемому решается.

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