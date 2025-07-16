«Заробляли» на надбавках працівникам — у вінницькій філії підприємства Укрзалізниці розікрали понад 22 млн грн

Спільники протиправно нараховували «надбавки» до основної зарплатні працівникам, які не були задіяні у роботах, пов’язаних з рухом поїздів, забезпеченням безпеки руху, безперебійної роботи компанії та інших.

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У вінницькій філії підприємства Укрзалізниці викрили схему розтрати бюджетних коштів, виділених для оплати праці працівників. Її організатором був директор з підприємств спільно з двома своїми заступниками і головним бухгалтером. Про це повідомив Офіс Генерального прокурора.

У складі організованої групи вони з березня 2022 року вносили до бухгалтерської документації відомості про нарахування працівникам апарату управління філії доплати за бригадним підрядом, виплата якої на період дії воєнного стану в Україні обмежена.

Спільники протиправно нараховували «надбавки» до основної зарплатні працівникам, які не були задіяні у роботах, пов’язаних з рухом поїздів, забезпеченням безпеки руху, безперебійної роботи компанії та інших. За понад 2 роки вони оформили таких доплат на понад 22 млн гривень, частину з яких звертали на свою користь.

«У межах кримінального провадження проведено санкціоновані обшуки, в ході яких вилучено бухгалтерські документи, комп’ютерну техніку та кошти.

Накладено арешт на майно директора і головного бухгалтера, а саме нерухомість, транспортні засоби, земельну ділянку», - додали у ОГП.

Зловмисникам вже повідомили про підозру. Трьом підозрюваних обрано запобіжні заходи у виді тримання під вартою з правом внесення застави. Питання щодо запобіжного заходу ще одному вирішується.

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