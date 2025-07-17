В Ровенской области мужчина убил своего брата, а тело выбросил в мусорную яму

Во время конфликта с братом мужчина ударил его ножом.

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В Ровенской области 53-летнему мужчине сообщено о подозрении в умышленном убийстве брата. Об этом сообщает областная прокуратура.

Как выяснилось, жительница Колоденки обратилась в полицию с информацией об исчезновении ее брата несколько недель назад. Во время разговора стражей порядка с другим братом тот признал, что между ними произошел конфликт, во время которого он ударил пропавшего ножом, а затем сбросил его тело в мусорную яму. Кроме того, подозреваемый указал место, где спрятал тело 54-летнего брата.

По предварительной информации, мужчина имеет психические расстройства и состоит на специальном учете.

Решается вопрос избрания мужчине меры пресечения.

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