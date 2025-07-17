Следует ли отображать информацию о совместительстве в трудовой книжке работника — разъяснение

Работодатель, к которому трудоустраивается по совместительству работник, не вносит запись в трудовую книжку.

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Государственная служба по вопросам труда объясняет, нужно ли вносить информацию о работе по совместительству в трудовую книжку?

Трудовая книга работника хранится за основным местом его работы, следовательно, запись в нее на работе по совместительству не вносятся.

Однако, согласно п. 2.14 Инструкции о порядке ведения трудовых книжек работников, утвержденной приказом Минтруда Украины, Минюста Украины, Минсоцзащиты Украины от 29.07.1993 г. №58, по желанию работника, запись сведений о работе по совместительству производят по основному месту работы отдельной строкой на основании выписок из приказов о работе по совместительству.

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