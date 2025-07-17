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Чи потрібно відображати інформацію про сумісництво в трудовій книжці працівника — роз’яснення

07:19, 17 липня 2025
Роботодавець, до якого працевлаштовується за сумісництвом працівник, не вносить запис до трудової книжки.
Чи потрібно відображати інформацію про сумісництво в трудовій книжці працівника — роз’яснення
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Державна служба з питань праці пояснює, чи потрібно вносити інформацію про роботу за сумісництвом до трудової книжки?

Трудова книжка працівника зберігається за основним місцем його роботи, отже, запис до неї на роботі за сумісництвом не вносять.

Проте, відповідно до п. 2.14 Інструкції про порядок ведення трудових книжок працівників, затвердженої наказом Мінпраці України, Мін’юсту України, Мінсоцзахисту України від 29.07.1993 р. №58, за бажанням працівника, запис відомостей про роботу за сумісництвом провадять за основним місцем роботи окремим рядком на підставі витягів із наказів про роботу за сумісництвом.

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