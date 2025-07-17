В Киеве сомелье проиграл 1,7 млн грн в казино вместо закупки алкоголя

Злоумышленник обманул семерых человек — коллег, руководство и постоянных клиентов.

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В Киеве правоохранители сообщили о подозрении сомелье столичного ресторана, который проиграл в казино около 1,7 миллиона гривен, полученных от инвесторов на закупку алкоголя. Об этом сообщает пресс-служба столичной полиции.

Как установили правоохранители, мужчина, пользуясь доверием коллег, руководства и постоянных клиентов, предлагал им вложить деньги в якобы выгодную закупку элитного алкоголя для последующей перепродажи VIP-клиентам.

«Мужчина уверял, что имеет доступ к эксклюзивным ценам, и обещал инвесторам быстрый доход. Однако вместо покупки алкоголя он тратил полученные средства в онлайн-казино. Ни один из пострадавших не получил ни обещанного товара, ни прибыли», — заявили в полиции.

Всего от мошеннических действий мужчины пострадали семь граждан. Потерпевшие передавали ему деньги лично или переводили на банковские счета. Суммы вложений составляли около шести тысяч долларов с каждого.

Теперь 34-летнему мужчине грозит до восьми лет лишения свободы.

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