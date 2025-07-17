У Києві сомельє програв 1,7 млн грн в казино замість закупівлі алкоголю

Зловмисник ошукав сім чоловік з числа колег, керівництва та постійних клієнтів.

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У Києві правоохоронці повідомили про підозру сомельє столичного ресторану, який програв в казино близько 1,7 мільйона гривень, які брав в інвесторів на закупку алкоголю. Про це інформує пресслужба столичної поліції.

Як встановили правоохоронці, чоловік, користуючись довірою колег, керівництва та постійних клієнтів, пропонував їм вкладати гроші в нібито вигідну закупівлю елітного алкоголю для подальшого перепродажу VIP-клієнтам.

«Чоловік запевняв, що має доступ до ексклюзивних цін та обіцяв інвесторам швидкий прибуток. Однак, замість придбання алкоголю, отримані кошти ділок витрачав у онлайн-казино. Жоден з потерпілих не отримав ані обіцяного товару, ані прибутку», - заявили у поліції.

Загалом, від шахрайських дій чоловіка постраждало семеро громадян. Потерпілі передавали йому готівку особисто або перераховували кошти на банківські рахунки. Суми внесків становили біля шести тисяч доларів з кожного.

Тепер 34-річному чоловіку загрожує до восьми років тюремного ув’язнення.

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