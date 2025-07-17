У Мін’юсті нагадали, як фізособа може ініціювати банкрутство для звільнення від боргів

Загроза неплатоспроможності визначається наявністю обставин, які підтверджують неспроможність особи своєчасно виконати свої грошові зобов’язання протягом наступних 12 місяців.

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Міністерство юстиції України нагадало, що фізична особа, у тому числі фізична особа – підприємець, має право звернутися до господарського суду із заявою про відкриття провадження у справі про неплатоспроможність.

Неплатоспроможність – це неспроможність виконати свої грошові зобов’язання перед кредиторами у встановлені строки.

Загроза неплатоспроможності визначається наявністю обставин, які підтверджують неспроможність особи своєчасно виконати свої грошові зобов’язання протягом наступних 12 місяців.

Вимоги до заяви про відкриття провадження викладені у статті 116 Кодексу України з процедур банкрутства.

Разом із заявою про відкриття провадження особа має подати свої пропозиції щодо реструктуризації боргів (проєкт плану реструктуризації боргів).

Підстави для звернення до суду:

припинено погашення кредитів чи здійснення інших планових платежів у розмірі більше 50 відсотків місячних платежів за кожним з кредитних та інших зобов’язань упродовж двох місяців;

відсутнє майно, на яке може бути звернено стягнення, а здійснені виконавцем відповідно до Закону України «Про виконавче провадження» заходи щодо розшуку такого майна виявилися безрезультатними;

наявні ознаки загрози неплатоспроможності.

Господарський суд відмовляє у відкритті провадження, якщо:

відсутні підстави для відкриття такого провадження;

зобов’язання перед кредиторами виконано у повному обсязі;

особу притягнуто до адміністративної або кримінальної відповідальності за неправомірні дії, пов’язані з неплатоспроможністю;

особу визнано банкрутом протягом попередніх п’яти років.

З моменту відкриття провадження припиняється нарахування штрафів та інших фінансових санкцій та вводиться мораторій на задоволення вимог кредиторів.

І ПРОЦЕДУРА РЕСТРУКТУРИЗАЦІЇ БОРГІВ

Процедура реструктуризації боргів передбачає реалізацію частини майна, відстрочення, розстрочення виконання зобов’язання, зміну способу, порядку, строків виконання, прощення (списання) боргів, виконання зобов’язання боржника третіми особами тощо.

У плані реструктуризації буде вказано:

розмір суми, яка буде виплачена кредиторам;

розмір суми, яка буде прощена (списана) у разі виконання плану;

розмір суми, яка щомісяця залишатиметься боржнику на задоволення побутових потреб, у розмірі не менше одного прожиткового мінімуму на боржника та на кожну особу, яка перебуває на його утриманні;

розмір суми, яка щомісяця виділятиметься для погашення наявних у боржника обов’язкових періодичних зобов’язань (виплата аліментів тощо).

Податковий борг, що виник протягом трьох років до дня відкриття провадження визнається безнадійним та списується у процедурі реструктуризації боргів.

Борги, що не підлягають реструктуризації:

щодо сплати аліментів;

щодо відшкодування шкоди, завданої каліцтвом, іншим ушкодженням здоров’я або смертю фізичної особи;

щодо сплати єдиного внеску на загальнообов’язкове державне соціальне страхування та щодо сплати інших обов’язкових платежів на загальнообов’язкове державне соціальне страхування.

При виконанні боржником плану реструктуризації господарський суд закриває провадження та настають наслідки, передбачені Кодексом України з процедур банкрутства щодо звільнення особи від боргів.

ІІ ПРОЦЕДУРА ПОГАШЕННЯ БОРГІВ

Процедура погашення боргів передбачає задоволення вимог кредиторів за рахунок реалізації майна особи, визнаної банкрутом, та вводиться у разі, якщо протягом 120 днів з дня відкриття провадження зборами кредиторів не прийнято рішення про схвалення плану реструктуризації або прийнято рішення про перехід до процедури погашення боргів.

Майнові активи, які не підлягають продажу:

житло, яке є єдиним місцем проживання сім’ї боржника (квартира площею не більше 60 кв. м. або житловою площею не більше 13,65 кв. м. на кожного члена сім’ї боржника чи житловий будинок площею не більше 120 кв. м.) та не є предметом забезпечення, а також інше майно боржника, на яке не може бути звернено стягнення;

кошти, що перебувають на рахунках боржника у пенсійних фондах та фондах соціального страхування.

За недостатності майна для задоволення вимог кредиторів, борги вважаються погашеними, крім випадків, передбачених Кодексом України з процедур банкрутства.

ІІІ ЗАКРИТТЯ ПРОВАДЖЕННЯ ТА ЗВІЛЬНЕННЯ ОСОБИ ВІД БОРГІВ

Суд, закриваючи провадження, ухвалює рішення про звільнення особи від боргів.

Борги, що не підлягають списанню після завершення процедури погашення боргів:

щодо відшкодування шкоди, завданої кримінальним правопорушенням, каліцтвом, іншим ушкодженням здоров’я або смертю фізичної особи;

щодо сплати аліментів;

щодо виконання інших вимог, які нерозривно пов’язані з особистістю фізичної особи.

Обмеження стосовно осіб, визнаних банкрутами:

Протягом 5-ти років після банкрутства не може бути знову відкрито провадження у справі про неплатоспроможність, крім випадку, якщо боржник погасив усі борги в повному обсязі у порядку, передбаченому цим Кодексом.

Протягом 5-ти років після банкрутства така особа зобов’язана перед укладенням договорів позики, кредитних договорів, договорів поруки чи договорів застави письмово повідомляти про факт своєї неплатоспроможності інші сторони таких договорів.

Фізична особа не може вважатися такою, яка має бездоганну ділову репутацію, протягом трьох років після визнання її банкрутом.

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