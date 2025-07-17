У Мін’юсті нагадали, як фізособа може ініціювати банкрутство для звільнення від боргів

Міністерство юстиції України нагадало, що фізична особа, у тому числі фізична особа – підприємець, має право звернутися до господарського суду із заявою про відкриття провадження у справі про неплатоспроможність.
Неплатоспроможність – це неспроможність виконати свої грошові зобов’язання перед кредиторами у встановлені строки.
Загроза неплатоспроможності визначається наявністю обставин, які підтверджують неспроможність особи своєчасно виконати свої грошові зобов’язання протягом наступних 12 місяців.
Вимоги до заяви про відкриття провадження викладені у статті 116 Кодексу України з процедур банкрутства.
Разом із заявою про відкриття провадження особа має подати свої пропозиції щодо реструктуризації боргів (проєкт плану реструктуризації боргів).
Підстави для звернення до суду:
Господарський суд відмовляє у відкритті провадження, якщо:
З моменту відкриття провадження припиняється нарахування штрафів та інших фінансових санкцій та вводиться мораторій на задоволення вимог кредиторів.
І ПРОЦЕДУРА РЕСТРУКТУРИЗАЦІЇ БОРГІВ
Процедура реструктуризації боргів передбачає реалізацію частини майна, відстрочення, розстрочення виконання зобов’язання, зміну способу, порядку, строків виконання, прощення (списання) боргів, виконання зобов’язання боржника третіми особами тощо.
У плані реструктуризації буде вказано:
Податковий борг, що виник протягом трьох років до дня відкриття провадження визнається безнадійним та списується у процедурі реструктуризації боргів.
Борги, що не підлягають реструктуризації:
При виконанні боржником плану реструктуризації господарський суд закриває провадження та настають наслідки, передбачені Кодексом України з процедур банкрутства щодо звільнення особи від боргів.
ІІ ПРОЦЕДУРА ПОГАШЕННЯ БОРГІВ
Процедура погашення боргів передбачає задоволення вимог кредиторів за рахунок реалізації майна особи, визнаної банкрутом, та вводиться у разі, якщо протягом 120 днів з дня відкриття провадження зборами кредиторів не прийнято рішення про схвалення плану реструктуризації або прийнято рішення про перехід до процедури погашення боргів.
Майнові активи, які не підлягають продажу:
За недостатності майна для задоволення вимог кредиторів, борги вважаються погашеними, крім випадків, передбачених Кодексом України з процедур банкрутства.
ІІІ ЗАКРИТТЯ ПРОВАДЖЕННЯ ТА ЗВІЛЬНЕННЯ ОСОБИ ВІД БОРГІВ
Суд, закриваючи провадження, ухвалює рішення про звільнення особи від боргів.
Борги, що не підлягають списанню після завершення процедури погашення боргів:
Обмеження стосовно осіб, визнаних банкрутами:
Протягом 5-ти років після банкрутства не може бути знову відкрито провадження у справі про неплатоспроможність, крім випадку, якщо боржник погасив усі борги в повному обсязі у порядку, передбаченому цим Кодексом.
Протягом 5-ти років після банкрутства така особа зобов’язана перед укладенням договорів позики, кредитних договорів, договорів поруки чи договорів застави письмово повідомляти про факт своєї неплатоспроможності інші сторони таких договорів.
Фізична особа не може вважатися такою, яка має бездоганну ділову репутацію, протягом трьох років після визнання її банкрутом.
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