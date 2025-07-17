Комітет держвлади розгляне подання Зеленського на призначення Свириденко прем’єр-міністром

Як раніше писала «Судово-юридична газета», до Верховної Ради надійшло подання президента Володимира Зеленського на призначення Юлії Свириденко прем’єр-міністром України.
Комітет з питань організації державної влади, місцевого самоврядування, регіонального розвитку та містобудування повідомив, що 17 липня розгляне подання Володимира Зеленського щодо нового очільника уряду.
Порядок денний засідання комітету:
Нагадаємо, 16 липня Рада відправила уряд у відставку, підтримавши відставку прем’єра Дениса Шмигаля.
«Судово-юридична газета» також писала, що Президент України Володимир Зеленський під час зустрічі із першою віцепремʼєр-міністеркою Юлією Свириденко запропонував їй очолити Кабінет міністрів.
Раніше голова фракції Слуга народу Давид Арахамія назвав кандидатський склад оновленого Уряду України.
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