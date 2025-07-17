Комитет по вопросам госвласти рассмотрит представление Зеленского о назначении Свириденко премьер-министром

17 июля Комитет Рады рассмотрят представление Владимира Зеленского о назначении Юлии Свириденко премьер-министром.

Фото: facebook.com/yulia.svyrydenko

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Как ранее писала «Судебно-юридическая газета», в Верховную Раду поступило представление Президента Владимира Зеленского о назначении Юлии Свириденко премьер-министром Украины.

Комитет по вопросам организации государственной власти, местного самоуправления, регионального развития и градостроительства сообщил, что 17 июля рассмотрит представление Владимира Зеленского относительно нового главы правительства.

Повестка дня заседания комитета:

О представлении Президента Украины Зеленского В.А. о назначении Свириденко Ю.А. Премьер-министром Украины Разное

Напомним, 16 июля Рада отправила правительство в отставку, поддержав отставку премьера Дениса Шмыгаля.

«Судебно-юридическая газета» также писала, что Президент Украины Владимир Зеленский во время встречи с первой вице-премьер-министром Юлией Свириденко предложил ей возглавить Кабинет Министров.

Ранее глава фракции "Слуга народа" Давид Арахамия назвал кандидатский состав обновленного правительства Украины.

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