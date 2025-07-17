В Минюсте напомнили, как физлицо может инициировать банкротство для освобождения от долгов

Угроза неплатежеспособности определяется наличием обстоятельств, подтверждающих неспособность лица своевременно исполнить свои денежные обязательства в течение следующих 12 месяцев.

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Министерство юстиции Украины напомнило, что физическое лицо, в том числе физическое лицо — предприниматель, имеет право обратиться в хозяйственный суд с заявлением об открытии производства по делу о неплатежеспособности.

Неплатежеспособность — это неспособность исполнить свои денежные обязательства перед кредиторами в установленные сроки.

Угроза неплатежеспособности определяется наличием обстоятельств, подтверждающих неспособность лица своевременно исполнить свои денежные обязательства в течение следующих 12 месяцев.

Требования к заявлению об открытии производства изложены в статье 116 Кодекса Украины по процедурам банкротства.

Вместе с заявлением об открытии производства лицо должно подать свои предложения по реструктуризации долгов (проект плана реструктуризации долгов).

Основания для обращения в суд:

прекращено погашение кредитов или осуществление других плановых платежей в размере более 50 процентов месячных платежей по каждому из кредитных и иных обязательств в течение двух месяцев;

отсутствует имущество, на которое может быть обращено взыскание, а меры, принятые исполнителем в соответствии с Законом Украины «Об исполнительном производстве», по его розыску оказались безрезультатными;

имеются признаки угрозы неплатежеспособности.

Хозяйственный суд отказывает в открытии производства, если:

отсутствуют основания для открытия такого производства;

обязательства перед кредиторами выполнены в полном объеме;

лицо привлечено к административной или уголовной ответственности за неправомерные действия, связанные с неплатежеспособностью;

лицо было признано банкротом в течение предыдущих пяти лет.

С момента открытия производства прекращается начисление штрафов и других финансовых санкций и вводится мораторий на удовлетворение требований кредиторов.

І. ПРОЦЕДУРА РЕСТРУКТУРИЗАЦИИ ДОЛГОВ

Процедура реструктуризации долгов предусматривает реализацию части имущества, отсрочку, рассрочку исполнения обязательства, изменение способа, порядка, сроков исполнения, прощение (списание) долгов, исполнение обязательства должника третьими лицами и прочее.

В плане реструктуризации будет указано:

размер суммы, которая будет выплачена кредиторам;

размер суммы, которая будет прощена (списана) в случае выполнения плана;

размер суммы, которая ежемесячно будет оставаться у должника на удовлетворение бытовых потребностей, в размере не менее одного прожиточного минимума на должника и на каждое лицо, находящееся на его иждивении;

размер суммы, которая ежемесячно будет выделяться для погашения имеющихся у должника обязательных периодических обязательств (выплата алиментов и т.п.).

Налоговый долг, возникший в течение трех лет до дня открытия производства, признается безнадежным и списывается в процедуре реструктуризации долгов.

Долги, не подлежащие реструктуризации:

по уплате алиментов;

по возмещению ущерба, причиненного увечьем, иным повреждением здоровья или смертью физического лица;

по уплате единого взноса на общеобязательное государственное социальное страхование и другим обязательным платежам на общеобязательное государственное социальное страхование.

При выполнении должником плана реструктуризации хозяйственный суд закрывает производство и наступают последствия, предусмотренные Кодексом Украины по процедурам банкротства относительно освобождения лица от долгов.

ІІ. ПРОЦЕДУРА ПОГАШЕНИЯ ДОЛГОВ

Процедура погашения долгов предусматривает удовлетворение требований кредиторов за счет реализации имущества лица, признанного банкротом, и вводится в случае, если в течение 120 дней со дня открытия производства собранием кредиторов не принято решение об утверждении плана реструктуризации либо принято решение о переходе к процедуре погашения долгов.

Имущественные активы, не подлежащие продаже:

жилье, которое является единственным местом проживания семьи должника (квартира площадью не более 60 кв. м или жилой площадью не более 13,65 кв. м на каждого члена семьи должника либо жилой дом площадью не более 120 кв. м) и не является предметом обеспечения, а также иное имущество должника, на которое не может быть обращено взыскание;

средства, находящиеся на счетах должника в пенсионных фондах и фондах социального страхования.

При недостаточности имущества для удовлетворения требований кредиторов долги считаются погашенными, кроме случаев, предусмотренных Кодексом Украины по процедурам банкротства.

III. ЗАКРЫТИЕ ПРОИЗВОДСТВА И ОСВОБОЖДЕНИЕ ЛИЦА ОТ ДОЛГОВ

Суд, закрывая производство, выносит решение об освобождении лица от долгов.

Долги, не подлежащие списанию после завершения процедуры погашения долгов:

по возмещению ущерба, причиненного уголовным правонарушением, увечьем, иным повреждением здоровья или смертью физического лица;

по уплате алиментов;

по выполнению иных требований, неразрывно связанных с личностью физического лица.

Ограничения в отношении лиц, признанных банкротами:

В течение 5 лет после банкротства не может быть повторно открыто производство по делу о неплатежеспособности, кроме случая, если должник погасил все долги в полном объеме в порядке, предусмотренном этим Кодексом.

В течение 5 лет после банкротства такое лицо обязано перед заключением договоров займа, кредитных договоров, договоров поручительства или договоров залога письменно уведомлять о факте своей неплатежеспособности другие стороны таких договоров.

Физическое лицо не может считаться таким, которое имеет безупречную деловую репутацию, в течение трех лет после признания его банкротом.

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