В Киеве разворовали 5,1 млн грн при закупке шин для Киевпастранса

В 2022 году должностное лицо коммунального предприятия, находясь в сговоре с руководителем частного общества и другими лицами, помогло заранее определенному предприятию победить в тендере по закупке шин.

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В Киеве прокуроры направили в суд обвинительный акт в отношении бывшего заместителя директора по производству КП «Киевпастранс».

Как сообщила Киевская городская прокуратура, его будут судить по обвинению в завладении бюджетными средствами в особо крупных размерах.

Следствием установлено, что в 2022 году должностное лицо коммунального предприятия, находясь в сговоре с руководителем частного общества и другими лицами, помогло заранее определенному предприятию победить в тендере по закупке шин.

«Для этого они создали искусственные дискриминационные условия закупки, прописанные именно под это предприятие. В дальнейшем с победителем заключили договор на поставку шин по ценам, которые значительно превышали их рыночную стоимость», — заявили в ведомстве.

В прокуратуре добавили, что согласно выводам судебной экономической и транспортно-товароведческих экспертиз, сумма убытков в результате такой закупки составила 5,1 миллиона гривен.

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