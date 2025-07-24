У Києві розікрали 5,1 млн грн під час закупівлі шин для Київпастрансу

У 2022 році посадовець комунального підприємства, перебуваючи у змові з керівником приватного товариства та іншими особами, допомогли перемогти у тендері із закупівлі шин попередньо визначеному підприємству.

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У Києві прокурори скерували до суду обвинувальний акт щодо колишнього заступника директора з виробництва КП «Київпастранс».

Як повідомила Київська міська прокуратура, його судитимуть за обвинуваченням у заволодінні бюджетними грошима в особливо великих розмірах.

Слідством встановлено, що у 2022 році посадовець комунального підприємства, перебуваючи у змові з керівником приватного товариства та іншими особами, допомогли перемогти у тендері із закупівлі шин попередньо визначеному підприємству.

«Для цього вони створили штучні дискримінаційні умови закупівлі, прописані під саме це підприємство. Надалі з переможцем уклали договір на постачання шин за цінами, що значно перевищують їх ринкову вартість», - заявили у відомстві.

У прокуратурі додали, що відповідно до висновків судової економічної та транспортно-товарознавчих експертиз, сума збитків внаслідок такої закупівлі склала 5,1 мільйона гривень.

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