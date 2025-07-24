Практика судів
  1. В Україні

У Києві розікрали 5,1 млн грн під час закупівлі шин для Київпастрансу

07:54, 24 липня 2025
У 2022 році посадовець комунального підприємства, перебуваючи у змові з керівником приватного товариства та іншими особами, допомогли перемогти у тендері із закупівлі шин попередньо визначеному підприємству.
У Києві розікрали 5,1 млн грн під час закупівлі шин для Київпастрансу
Слідкуйте за актуальними новинами у соцмережах SUD.UA

У Києві прокурори скерували до суду обвинувальний акт щодо колишнього заступника директора з виробництва КП «Київпастранс».

Як повідомила Київська міська прокуратура, його судитимуть за обвинуваченням у заволодінні бюджетними грошима в особливо великих розмірах.

 Слідством встановлено, що у 2022 році посадовець комунального підприємства, перебуваючи у змові з керівником приватного товариства та іншими особами,  допомогли перемогти у тендері із закупівлі шин попередньо визначеному підприємству.

«Для цього вони створили штучні дискримінаційні умови закупівлі, прописані під саме це підприємство. Надалі з переможцем уклали договір на постачання шин за цінами,  що значно перевищують їх ринкову вартість», - заявили у відомстві.

 У прокуратурі додали, що відповідно до висновків судової економічної та транспортно-товарознавчих експертиз, сума збитків внаслідок такої закупівлі склала 5,1 мільйона гривень.

Підписуйтесь на наш Telegram-канал t.me/sudua та на Google Новини SUD.UA, а також на наш VIBER, сторінку у Facebook та в Instagram, щоб бути в курсі найважливіших подій.

прокуратура Київ

Читайте також

XX з’їзд суддів України – онлайн-трансляція – день перший

Стрічка новин

Блоги
Публікації
Деякі прокурори отримували інвалідність не від гарного життя – Руслан Кравченко пояснив, яка проблема криється у несправедливості щодо зарплат у прокуратурі

Начальник відділу ДБР отримує 160 тисяч грн, а я – як Генпрокурор – 95 тисяч грн, а у НАБУ зарплати взагалі «космос» – Руслан Кравченко пояснив несправедливість «замороженого» мінімуму 1600 грн для розрахунку окладів прокурорів.

Третьякова запропонувала Генпрокурору Кравченку переворот у системі оплати праці прокурорів – і щоб вони виходили на пенсію у 60-65 років

Галина Третьякова заявила, що настав час докорінно змінити систему оплати праці прокурорів «на ринкових принципах».

Президент Зеленський підписав указ про негайний аудит державних видатків для посилення оборони

Володимир Зеленський доручив уряду протягом місяця провести аудит усіх державних видатків для того, щоб спрямувати максимум коштів на оборону.

Володимир Зеленський внесе законопроект, де будуть усі гарантії незалежності антикорупційних інституцій

Президент Зеленський повідомив, що готується законопроект, де будуть усі норми для незалежності антикорупційних інституцій.

Руслан Кравченко заявив, що не планує забирати справи у НАБУ і САП, але буде вивчене питання щодо окремих проваджень – зокрема з «чужою» підслідністю

Стосовно окремих проваджень, зокрема, там, де державі були завдані великі збитки, але роками немає руху, або ж коли справи мають «чужу» підслідність, Офіс Генпрокурора може провести вивчення, але «забирати справи у НАБУ і САП» Руслан Кравченко не планує.

Контакти

© 2010-2025 «Судово-юридична газета». Всі права захищено. Використання матеріалів сайту лише за умови гіперпосилання на «Судово-юридичну газету» не нижче першого абзацу. Передрук, копіювання або відтворення змістовних частин авторських матеріалів «Судово-юридичної газети» без посилання на SUD.UA в будь-якому вигляді суворо заборонено. Ідентифікатор медіа - R40-02154.

Судово-юридична газета

Адреса редакції: 01001, м. Київ, бульвар Тараса Шевченка, 1
Тел/факс: (044) 235-91-41, 287-37-74
E-mail: [email protected]

Telegram канал Sud.ua
XX з’їзд суддів України – онлайн-трансляція – день перший
SUD.UA
Головне про суд
Фото / Відео
Фото
Відео
Сьогодні день народження святкують
  • Ігор Кощеєв
    Ігор Кощеєв
    суддя Центрального апеляційного господарського суду
  • Тетяна Козир
    Тетяна Козир
    суддя Північного апеляційного господарського суду
  • Ольга Лук’янчук
    Ольга Лук’янчук
    суддя П'ятого апеляційного адміністративного суду