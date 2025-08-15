Зеленский о встрече Трампа и Путина на Аляске: В день переговоров россияне тоже убивают, и это много говорит

Президент подчеркнул, что нет сигналов и приказов о подготовке РФ к окончанию войны.

Президент Украины Владимир Зеленский заявил, что получает доклады от разведки и дипломатов о подготовке встречи Дональда Трампа и Путина на Аляске, а также о том, с какими намерениями туда едет Путин.

По словам главы государства, поступают и сообщения из регионов Украины после очередных российских обстрелов: в Сумах — удар по центральному рынку, на Днепропетровщине — по городам и предприятиям, в Запорожской, Херсонской и Донецкой областях — преднамеренные прицельные атаки.

«Война продолжается. Продолжается именно из-за того, что нет не только приказа, но и сигналов о подготовке Москвы завершить эту войну. В день переговоров они тоже убивают. И это о многом говорит», — подчеркнул Президент в обращении.

Глава государства отметил, что накануне Украина обсудила с США и европейскими партнерами шаги, которые реально могут сработать для достижения мира.

«Всем нужен честный конец войны. Украина готова работать максимально продуктивно, чтобы завершить войну. Надеемся на сильную позицию Америки. Все будет от этого зависеть — россияне обращают внимание на американскую силу. Именно на силу», — подчеркнул Владимир Зеленский.

Ранее в Белом доме раскрыли состав делегации, которая прибудет с Трампом на Аляску.

Как известно, 15 августа в 22:00 по Киеву состоится встреча Президента США Дональда Трампа и Путина на Аляске. В РФ ожидают, что переговоры могут занять минимум 6-7 часов.

Ранее Трамп заявил, что Россия столкнется с "очень серьезными последствиями", если Путин после встречи на Аляске не согласится прекратить войну против Украины.

Добавим, в ООН заявили о необходимости немедленного прекращения огня в Украине.

