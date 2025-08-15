Практика судов
  1. В Украине

Зеленский о встрече Трампа и Путина на Аляске: В день переговоров россияне тоже убивают, и это много говорит

18:46, 15 августа 2025
Президент подчеркнул, что нет сигналов и приказов о подготовке РФ к окончанию войны.
Зеленский о встрече Трампа и Путина на Аляске: В день переговоров россияне тоже убивают, и это много говорит
Следите за актуальными новостями в соцсетях SUD.UA

Президент Украины Владимир Зеленский заявил, что получает доклады от разведки и дипломатов о подготовке встречи Дональда Трампа и Путина на Аляске, а также о том, с какими намерениями туда едет Путин.

По словам главы государства, поступают и сообщения из регионов Украины после очередных российских обстрелов: в Сумах — удар по центральному рынку, на Днепропетровщине — по городам и предприятиям, в Запорожской, Херсонской и Донецкой областях — преднамеренные прицельные атаки.

«Война продолжается. Продолжается именно из-за того, что нет не только приказа, но и сигналов о подготовке Москвы завершить эту войну. В день переговоров они тоже убивают. И это о многом говорит», — подчеркнул Президент в обращении.

Глава государства отметил, что накануне Украина обсудила с США и европейскими партнерами шаги, которые реально могут сработать для достижения мира.

«Всем нужен честный конец войны. Украина готова работать максимально продуктивно, чтобы завершить войну. Надеемся на сильную позицию Америки. Все будет от этого зависеть — россияне обращают внимание на американскую силу. Именно на силу», — подчеркнул Владимир Зеленский.

Ранее в Белом доме раскрыли состав делегации, которая прибудет с Трампом на Аляску.

Как известно, 15 августа в 22:00 по Киеву состоится встреча Президента США Дональда Трампа и Путина на Аляске. В РФ ожидают, что переговоры могут занять минимум 6-7 часов.

Ранее Трамп заявил, что Россия столкнется с "очень серьезными последствиями", если Путин после встречи на Аляске не согласится прекратить войну против Украины.

Добавим, в ООН заявили о необходимости немедленного прекращения огня в Украине.

Подписывайтесь на наш Тelegram-канал t.me/sudua и на Google Новости SUD.UA, а также на наш VIBER, страницу в Facebook и в Instagram, чтобы быть в курсе самых важных событий.

Владимир Зеленский

Читайте также

XX съезд судей Украины – онлайн-трансляция – день первый

Лента новостей

Блоги
Публикации
Молдова может опередить Украину в гонке за членство в ЕС – Politico

Согласно сценарию, который изучают чиновники ЕС, европейские страны проголосуют за открытие первого «переговорного кластера» для Молдовы — ключевого юридического шага на пути к членству — в начале следующего месяца после встречи министров ЕС.

Публикацию деклараций военных отложат на год после завершения военного положения, чтобы враг не мог использовать эти данные — Юлия Свириденко

Публикацию деклараций военных в Реестре НАПК предлагается отложить на год после завершения военного положения.

Члены Высшего совета правосудия, родственники членов ВККС и ВСП станут судьями Северного апелляционного хозяйственного суда – кто стал победителем конкурса в апелляционные хозяйственные суды, список

Рекомендации для назначения на должности судей апелляционных хозяйственных судов получили 55 победителей конкурса.

Президент поручил обновить план внешнеполитической работы до конца этого года — Андрей Ермак принял участие в совещании

Владимир Зеленский провел совещание с участием Андрея Ермака, Руслана Стефанчука, Рустема Умерова, Юлии Свириденко и других.

Конкурс на должности судей апелляционных административных судов завершен – апелляционные суды получат 42 судей, список победителей

Самыми популярными стали апелляционные административные суды Киева, Львова и Винницы, а наименее популярными стали апелляции на востоке страны.

Контакты

© 2010-2025 «Судово-юридична газета». Всі права захищено. Використання матеріалів сайту лише за умови гіперпосилання на «Судово-юридичну газету» не нижче першого абзацу. Передрук, копіювання або відтворення змістовних частин авторських матеріалів «Судово-юридичної газети» без посилання на SUD.UA в будь-якому вигляді суворо заборонено. Идентификатор медиа - R40-02154.

Судово-юридична газета

Адреса редакції: 01001, м. Київ, бульв. Т. Шевченка, 1
Тел/факс: (044) 235-91-41, 287-37-74
E-mail: [email protected]

Telegram канал Sud.ua
XX съезд судей Украины – онлайн-трансляция – день первый
SUD.UA
Главное о суде
Фото / Видео
Фото
Видео
Сегодня день рождения празднуют
  • Володимир Горбалінський
    Володимир Горбалінський
    голова Дніпропетровського окружного адміністративного суду