Зеленський про зустріч Трампа і Путіна на Алясці: У день перемовин росіяни теж убивають, і це багато говорить

Президент наголосив, що немає сигналів та наказів про підготовку РФ до закінчення війни.

Президент України Володимир Зеленський заявив, що отримує доповіді від розвідки та дипломатів щодо підготовки зустрічі Дональда Трампа і Путіна на Алясці, а також про те, з якими намірами туди їде Путін.

За словами Глава держави, надходять і повідомлення з регіонів України після чергових російських обстрілів: у Сумах — удар по центральному ринку, на Дніпропетровщині — по містах і підприємствах, у Запоріжжі, Херсонській та Донецькій областях — свідомі прицільні атаки.

«Війна триває. Триває саме через те, що немає не тільки наказу, але й сигналів про підготовку Москви завершувати цю війну. У день перемовин вони теж убивають. І це багато говорить», — наголосив Президент у зверненні.

Глава держави зазначив, що напередодні Україна обговорила зі США та європейськими партнерами кроки, які реально можуть спрацювати для досягнення миру.

«Усім потрібне чесне закінчення війни. Україна готова працювати максимально продуктивно, щоб завершити війну. Сподіваємося на сильну позицію Америки. Все буде від цього залежати – росіяни зважають на американську силу. Саме на силу», — підкреслив Володимир Зеленський.

Як відомо, 15 серпня о 22:00 за Києвом відбудеться зустріч Президента США Дональда Трампа та Путіна на Алясці. В РФ очікують, що переговори можуть зайняти мінімум 6-7 годин.

Раніше Трамп заявив, що Росія зіткнеться з «дуже серйозними наслідками», якщо Путін після зустрічі на Алясці не погодиться припинити війну проти України.

Додамо, в ООН заявили про необхідність негайного припинення вогню в Україні.

