В Абу-Даби начался новый этап переговоров Украина-США-РФ: первые подробности

12:11, 4 февраля 2026
Рустем Умеров сообщил, что в Абу-Даби 4 февраля начался новый этап переговоров по трехстороннему формату.
В Абу-Даби начался новый этап переговоров Украина-США-РФ: первые подробности
фото: Reuters
В среду, 4 февраля, в столице ОАЭ, Абу-Даби, начался новый раунд трехсторонних переговоров с участием Украины, США и России. Об этом сообщил секретарь СНБО Рустем Умеров.

После стартовых переговоров в трехстороннем формате запланирована работа в отдельных группах по направлениям, а завершится этап повторной синхронизации позиций участников.

"Работаем в рамках четких директив Президента Владимира Зеленского для достижения достойного и продолжительного мира", - отметил Умеров.

Все результаты и ход каждого этапа переговоров доводятся до сведения Президента, рассказал секретарь СНБО.

Напомним, Президент Украины Владимир Зеленский заявил, что украинская делегация по завершении переговоров в Абу-Даби выйдет с ним на прямую связь. По его словам, ключевой задачей остается поиск диалога, однако уступок, противоречащих интересам Украины, не будет.

Также Зеленский озвучил состав украинской делегации.

Спецпосланник президента США Дональда Трампа Стив Уиткофф и его зять Джаред Кушнер присоединятся к трехсторонним переговорам.

XX съезд судей Украины – онлайн-трансляция – день первый

