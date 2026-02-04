  1. В Україні

В Абу-Дабі розпочався новий етап переговорів Україна-США-РФ: перші подробиці

12:11, 4 лютого 2026
telegram sharing button
facebook sharing button
viber sharing button
twitter sharing button
whatsapp sharing button
Рустем Умєров повідомив, що в Абу-Дабі 4 лютого розпочався новий етап переговорів у тристоронньому форматі.
В Абу-Дабі розпочався новий етап переговорів Україна-США-РФ: перші подробиці
фото: Reuters
Слідкуйте за актуальними новинами у соцмережах SUD.UA

У середу, 4 лютого, в столиці ОАЕ, Абу-Дабі, розпочався новий раунд тристоронніх перемовин за участю України, США та Росії. Про це повідомив секретар РНБО Рустем Умєров.

Тільки актуальне та офіційно перевірене: читайте SUD.UA у Telegram

Після стартових переговорів у тристоронньому форматі запланована робота в окремих групах за напрямами, а завершиться етап повторною спільною синхронізацією позицій учасників.

"Працюємо в межах чітких директив Президента Володимира Зеленського для досягнення достойного і тривалого миру", - зазначив Умеров.

Усі результати та перебіг кожного етапу перемовин доводяться до відома Президента, розповів секретар РНБО.

Нагадаємо, Президент України Володимир Зеленський заявив, що українська делегація після завершення переговорів в Абу-Дабі вийде з ним на прямий зв’язок. За його словами, ключовим завданням залишається пошук діалогу, однак поступок, які суперечать інтересам України, не буде.

Також Зеленський озвучив склад української делегації. 

Спецпосланник президента США Дональда Трампа Стів Віткофф та його зять Джаред Кушнер долучаться до тристоронніх перемовин.

Підписуйтесь на наш Telegram-канал t.me/sudua та на Google Новини SUD.UA, а також на наш VIBER, сторінку у Facebook та в Instagram, щоб бути в курсі найважливіших подій.

США рф Україна Рустем Умєров переговори

Читайте також

XX з’їзд суддів України – онлайн-трансляція – день перший

Стрічка новин

Блоги
Публікації
Пів року невизначеності: як зберегти життєздатність бізнесу після смерті одного з учасників

Спадкування корпоративних прав 2026: нові позиції Верховного Суду та інститут управителя спадщиною.

Службове житло більше не передаватимуть у власність: кому залишать право на приватизацію

Закон передбачає нові механізми підтримки будівництва, придбання та оренди житла, а також розширення програми «єОселя».

Комітет Ради розгляне законопроєкт, який визначає чіткі критерії оцінки дій суддів у разі порушення строків розгляду справ

Законопроєкт про протидію затягуванню розгляду судових справ винесений на розгляд Комітету з питань інтеграції України до Європейського Союзу.

Реальність операції більше не єдиний аргумент: Верховний Суд дозволив ДПС не оцінювати операцію через процедурні помилки

Ігнорування навіть одного уточнюючого запиту податкової може призвести до відмови в реєстрації накладної – позиція Верховного Суду.

Ризики реєстраційних спорів: втрата права на судовий захист через статус «неналежного позивача»

Оскарження рішень у справах про зміну складу товариства відтепер у руках учасників – правова позиція Верховного Суду.

Контакти
Про нас

© 2010-2025 «Судово-юридична газета». Всі права захищено. Використання матеріалів сайту лише за умови гіперпосилання на «Судово-юридичну газету» не нижче першого абзацу. Передрук, копіювання або відтворення змістовних частин авторських матеріалів «Судово-юридичної газети» без посилання на SUD.UA в будь-якому вигляді суворо заборонено. Ідентифікатор медіа - R40-02154.

Судово-юридична газета

Адреса редакції: 01001, м. Київ, бульвар Тараса Шевченка, 1
Тел/факс: (044) 235-91-41, 287-37-74
E-mail: [email protected]