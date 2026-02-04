В Абу-Дабі розпочався новий етап переговорів Україна-США-РФ: перші подробиці

Рустем Умєров повідомив, що в Абу-Дабі 4 лютого розпочався новий етап переговорів у тристоронньому форматі.

фото: Reuters

Слідкуйте за актуальними новинами у соцмережах SUD.UA

У середу, 4 лютого, в столиці ОАЕ, Абу-Дабі, розпочався новий раунд тристоронніх перемовин за участю України, США та Росії. Про це повідомив секретар РНБО Рустем Умєров.

Після стартових переговорів у тристоронньому форматі запланована робота в окремих групах за напрямами, а завершиться етап повторною спільною синхронізацією позицій учасників.

"Працюємо в межах чітких директив Президента Володимира Зеленського для досягнення достойного і тривалого миру", - зазначив Умеров.

Усі результати та перебіг кожного етапу перемовин доводяться до відома Президента, розповів секретар РНБО.

Нагадаємо, Президент України Володимир Зеленський заявив, що українська делегація після завершення переговорів в Абу-Дабі вийде з ним на прямий зв’язок. За його словами, ключовим завданням залишається пошук діалогу, однак поступок, які суперечать інтересам України, не буде.

Також Зеленський озвучив склад української делегації.

Спецпосланник президента США Дональда Трампа Стів Віткофф та його зять Джаред Кушнер долучаться до тристоронніх перемовин.

Підписуйтесь на наш Telegram-канал t.me/sudua та на Google Новини SUD.UA, а також на наш VIBER, сторінку у Facebook та в Instagram, щоб бути в курсі найважливіших подій.