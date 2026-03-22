  В Украине

Работа без рисков: какие «ловушки» могут скрываться в трудовом договоре

07:36, 22 марта 2026
Особое внимание стоит обратить на зарплату, обязанности и условия расторжения договора.
Перед подписанием трудового договора, особенно если работа предусматривает переезд, стоит внимательно проверить ключевые условия. Именно детали чаще всего становятся причиной трудовых конфликтов или даже мошеннических схем.

Основные условия, которые должны быть прописаны

В Гоструда советуют прежде всего обратить внимание на язык документа. Договор должен быть составлен на понятном для работника языке или содержать официальный перевод. Подписание текста, содержание которого непонятно, может привести к серьезным рискам.

Не менее важно проверить реквизиты работодателя — полное название компании, адрес и регистрационные данные. Если в договоре указано физическое лицо без статуса предпринимателя, это может свидетельствовать о потенциальной опасности.

Отдельное внимание стоит уделить отсутствию пустых мест в документе. Такие пробелы могут быть заполнены позже без ведома работника.

Что должно быть четко определено

В договоре обязательно должны быть конкретизированы:

  • должностные обязанности — без размытых формулировок вроде «иные поручения»;
  • размер заработной платы — четко указан в цифрах, с указанием валюты и сроков выплаты;
  • график работы — количество часов, выходные дни и условия оплаты сверхурочных.

Потенциально опасные пункты

Украинцев предостерегают от так называемых «ловушек» в договорах.

В частности, следует проверить условия расторжения договора: иногда работодатели прописывают значительные штрафы в случае увольнения по инициативе работника.

Отдельный риск — пункты о возмещении расходов. В договоре могут быть предусмотрены обязанности компенсировать расходы на визу, перелет или обучение. Такие условия иногда используют для создания финансовой зависимости работника.

Кроме того, недопустимыми являются положения о передаче работодателю личных документов, в частности паспорта, «на хранение».

