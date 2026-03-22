Робота без ризиків: які «пастки» можуть ховатися у трудовому договорі

Особливу увагу варто звернути на зарплату, обов’язки та умови розірвання договору.

Перед підписанням трудового договору, особливо якщо робота передбачає переїзд, варто уважно перевірити ключові умови. Саме деталі найчастіше стають причиною трудових конфліктів або навіть шахрайських схем.

Основні умови, які мають бути прописані

У Держпраці радять насамперед звернути увагу на мову документа. Договір має бути складений зрозумілою для працівника мовою або містити офіційний переклад. Підписання тексту, зміст якого не зрозумілий, може призвести до серйозних ризиків.

Не менш важливо перевірити реквізити роботодавця — повну назву компанії, адресу та реєстраційні дані. Якщо в договорі зазначена фізична особа без статусу підприємця, це може свідчити про потенційну небезпеку.

Окрему увагу варто приділити відсутності порожніх місць у документі. Такі прогалини можуть бути заповнені пізніше без відома працівника.

Що має бути чітко визначено

У договорі обов’язково мають бути конкретизовані:

посадові обов’язки — без розмитих формулювань на кшталт «інші доручення»;

розмір заробітної плати — чітко вказаний у цифрах, із зазначенням валюти та строків виплати;

графік роботи — кількість годин, вихідні дні та умови оплати понаднормових.

Потенційно небезпечні пункти

Українців також застерігають від так званих «пасток» у договорах.

Зокрема, слід перевірити умови розірвання договору: іноді роботодавці прописують значні штрафи у разі звільнення за ініціативою працівника.

Окремий ризик — пункти про відшкодування витрат. У договорі можуть бути передбачені обов’язки компенсувати витрати на візу, переліт або навчання. Такі умови іноді використовують для створення фінансової залежності працівника.

Крім того, недопустимими є положення про передачу роботодавцю особистих документів, зокрема паспорта, «на зберігання».

