  В Украине

Погода в Украине на 4–5 апреля: где ждать дожди и грозы

19:48, 3 апреля 2026
Погода в Украине в выходные будет преимущественно теплой и без осадков, однако в части регионов ожидаются кратковременные дожди и грозы.
В Украине в субботу, 4 апреля, на юге, востоке и в Днепропетровской области местами ожидаются кратковременные дожди с грозами. На остальной территории осадки не прогнозируются, сообщает Укргидрометцентр.

В ночные и утренние часы на северо-востоке местами возможен туман. Ветер будет преимущественно северо-западного направления со скоростью 7–12 м/с.

Температура воздуха ночью составит 5–10° тепла, днём повысится до 13–18°. В западных регионах ночью ожидается 1–6° тепла, днём — 10–15°.

В Киеве в субботу осадков не ожидается. Будет преобладать северо-западный ветер 7–12 м/с. Ночью температура составит 6–8° тепла, днём — 15–17°.

По данным Центральной геофизической обсерватории имени Бориса Срезневского, 4 апреля в Киеве была зафиксирована максимальная дневная температура 21,9° тепла в 1990 году, а минимальная ночная — 6,4° мороза в 1931 году.

В воскресенье, 5 апреля, на всей территории Украины осадки не ожидаются. Ветер останется преимущественно северо-западным, 7–12 м/с, а на северо-востоке днём возможны порывы до 15–20 м/с.

Температура ночью будет колебаться в пределах 3–8° тепла, днём — 10–15°, а на юге и юго-востоке воздух прогреется до 18°.

В столице в воскресенье также без осадков. Ветер — северо-западный, 7–12 м/с. Температура ночью составит 4–6° тепла, днём — 13–15°.

