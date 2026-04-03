  1. В Україні

Погода в Україні на 4–5 квітня: де чекати дощі та грози

19:48, 3 квітня 2026
telegram sharing button
facebook sharing button
viber sharing button
twitter sharing button
whatsapp sharing button
Погода в Україні на вихідних буде переважно теплою та без опадів, однак у частині регіонів очікуються короткочасні дощі й грози.
Слідкуйте за актуальними новинами у соцмережах SUD.UA

В Україні в суботу, 4 квітня, на півдні, сході та в Дніпропетровській області місцями очікуються короткочасні дощі з грозами. На решті території опади не прогнозуються, інформує Укргідрометцентр.

Тільки актуальне: читайте SUD.UA у Telegram

У нічні та ранкові години на північному сході подекуди можливий туман. Вітер переважатиме північно-західного напрямку зі швидкістю 7–12 м/с.

Температура повітря вночі становитиме 5–10° тепла, вдень підніметься до 13–18°. У західних регіонах вночі очікується 1–6° тепла, вдень — 10–15°.

У Києві в суботу опадів не передбачається. Переважатиме північно-західний вітер 7–12 м/с. Вночі температура становитиме 6–8° тепла, вдень — 15–17°.

За інформацією Центральної геофізичної обсерваторії імені Бориса Срезневського, 4 квітня в Києві було зафіксовано максимальну денну температуру 21,9° тепла у 1990 році, а найнижчу нічну — 6,4° морозу у 1931 році.

У неділю, 5 квітня, по всій території України опади не очікуються. Вітер залишатиметься північно-західним, 7–12 м/с, а на північному сході вдень можливі пориви до 15–20 м/с.

Температура вночі коливатиметься в межах 3–8° тепла, вдень — 10–15°, а на півдні та південному сході повітря прогріється до 18°.

У столиці в неділю також без опадів. Вітер — північно-західний, 7–12 м/с. Температура вночі становитиме 4–6° тепла, вдень — 13–15°.

Підписуйтесь на наш Telegram-канал t.me/sudua та на Google Новини SUD.UA, а також на наш VIBER, сторінку у Facebook та в Instagram, щоб бути в курсі найважливіших подій.

Україна прогноз погоди погода

Стрічка новин

Блоги
Публікації
Контакти
Про нас

© 2010-2026 «Судово-юридична газета». Всі права захищено. Використання матеріалів сайту лише за умови гіперпосилання на «Судово-юридичну газету» не нижче першого абзацу. Передрук, копіювання або відтворення змістовних частин авторських матеріалів «Судово-юридичної газети» без посилання на SUD.UA в будь-якому вигляді суворо заборонено. Ідентифікатор медіа - R40-02154.

Судово-юридична газета

Адреса редакції: 01001, м. Київ, бульвар Тараса Шевченка, 1
Тел.: (044) 235-91-41
E-mail для зв’язку з редакцією: [email protected]
Прийом пресрелізів та пропозицій щодо реклами: [email protected]