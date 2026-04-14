РФ нанесла удар авиабомбами по Печенежской дамбе на Харьковщине — критически важному объекту, видео

23:48, 14 апреля 2026
Враг ударил шестью управляемыми авиабомбами по дамбе Печенежского водохранилища в Чугуевском районе Харьковщины.
14 апреля российские войска нанесли удар шестью управляемыми авиабомбами по плотине Печенежского водохранилища в Харьковской области. Об этом сообщил глава областной военной администрации Олег Синегубов.

По его словам, атака произошла в Чугуевском районе. В то же время, российские силы применили по Харькову беспилотники типа «Шахед» и «Молния».

Синегубов подчеркнул, что Печенежское водохранилище является наибольшим в регионе и имеет критическое значение как для Харькова, так и для всей области.

Также он отметил, что атака была комбинированной - с применением авиабомб и дронов. Силы противовоздушной обороны работали для отражения удара.

