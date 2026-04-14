РФ завдала удару авіабомбами по Печенізькій дамбі на Харківщині — критично важливому об'єкту, відео

Ворог вдарв шістьма керованими авіабомбами по греблі Печенізького водосховища у Чугуївському районі Харківщини.

Слідкуйте за актуальними новинами у соцмережах SUD.UA

14 квітня російські війська завдали удару шістьма керованими авіабомбами по греблі Печенізького водосховища в Харківській області. Про це повідомив очільник обласної військової адміністрації Олег Синєгубов.

За його словами, атака сталася в Чугуївському районі. Водночас російські сили застосували по Харкову безпілотники типу «Шахед» і «Молнія».

Синєгубов наголосив, що Печенізьке водосховище є найбільшим у регіоні та має критичне значення як для Харкова, так і для всієї області.

Також він зазначив, що атака була комбінованою — із застосуванням авіабомб і дронів. Сили протиповітряної оборони працювали для відбиття удару.

Підписуйтесь на наш Telegram-канал t.me/sudua та на Google Новини SUD.UA, а також на наш VIBER та WhatsApp, сторінку у Facebook та в Instagram, щоб бути в курсі найважливіших подій.