РФ завдала удару авіабомбами по Печенізькій дамбі на Харківщині — критично важливому об'єкту, відео

23:48, 14 квітня 2026
Ворог вдарв шістьма керованими авіабомбами по греблі Печенізького водосховища у Чугуївському районі Харківщини.
РФ завдала удару авіабомбами по Печенізькій дамбі на Харківщині — критично важливому об'єкту, відео
14 квітня російські війська завдали удару шістьма керованими авіабомбами по греблі Печенізького водосховища в Харківській області. Про це повідомив очільник обласної військової адміністрації Олег Синєгубов.

За його словами, атака сталася в Чугуївському районі. Водночас російські сили застосували по Харкову безпілотники типу «Шахед» і «Молнія».

Синєгубов наголосив, що Печенізьке водосховище є найбільшим у регіоні та має критичне значення як для Харкова, так і для всієї області.

Також він зазначив, що атака була комбінованою — із застосуванням авіабомб і дронів. Сили протиповітряної оборони працювали для відбиття удару.

Читайте також

XX з’їзд суддів України – онлайн-трансляція – день перший

Стрічка новин

Блоги

Публікації

Ярослава Максименко, яка очолює АРМА, під час війни придбала нерухомість в Києві та взяла у держави соціальні виплати

Киянка та тимчасова очільниця АРМА Ярослава Максименко задекларувала соціальну допомогу, при цьому придбала квартиру в столиці та отримала дохід більш ніж мільйон гривень.

Депутати обговорять нову модель соцдопомоги: хочуть відмовитися від прожиткового мінімуму та зробити виплати більш адаптивними

Депутати планують затвердити механізм, за якого базова величина для розрахунку допомоги ніколи не буде нижчою за офіційний прожитковий мінімум.

Судді Вікторії Приходько, яка заявила що «Київ сам себе обстрілює, аби давали більше грошей», дозволили оскаржити рішення ВРП

ВРП розглянула скаргу судді Вікторії Приходько на рішення про притягнення до дисциплінарної відповідальності та одноголосно поновила строк на її подання

Верховна Рада розглядає три моделі справляння військового збору, одна з них — збільшення виплат військовим

У Раді зареєстрували три законопроєкти щодо розподілу військового збору з різними моделями його використання.

ВРП залишила без розгляду подання про тимчасове відсторонення судді Євгена Остропільця

Вища рада правосуддя розглянула подання щодо відсторонення судді Євгена Остропільця та одноголосно залишила його без розгляду.

