  1. В Украине

Австрия присоединяется к созданию Спецтрибунала – количество стран выросло до 20

12:27, 16 апреля 2026
telegram sharing button
facebook sharing button
viber sharing button
twitter sharing button
whatsapp sharing button
Австрия присоединилась к инициативе создания спецтрибунала по агрессии РФ против Украины — количество стран-участниц возросло до 20.
25 июня 2025 года в Страсбурге Президент Украины Владимир Зеленский и генеральный секретарь Совета Европы Ален Берсе подписали соглашение о создании Специального трибунала
Следите за актуальными новостями в соцсетях SUD.UA

Австрия присоединилась к инициативе по созданию специального трибунала по преступлению агрессии РФ против Украины, увеличив количество стран-участниц до 20. Об этом сообщил министр иностранных дел Украины Андрей Сибига.

Только актуальное: читайте SUD.UA в Telegram

По его словам, решение Вены является важным сигналом поддержки международного правосудия. Министр поблагодарил свою австрийскую коллегу Беате Майнль-Райзингер, подчеркнув, что привлечение к ответственности является критически важным для обеспечения длительного мира на нашем континенте.

Как отметил Сибига, на данный момент к процессу готовы присоединиться уже 20 государств, из которых 19 являются членами Совета Европы.

«Каждый новый участник подтверждает, что правосудие за преступление агрессии против Украины является неизбежным.

Этот исторический процесс обеспечения ответственности укрепляет наши позиции и глобальное уважение к международному праву», – отметил министр.

Отметим, что в мае состоится заседание Комитета министров Совета Европы в Кишиневе, на котором планируется юридическое закрепление Спецтрибунала относительно агрессии РФ.

Напомним, Евросоюз выделил первые 10 миллионов на функционирование спецтрибунала по преступлениям агрессии России против Украины, создаваемого под эгидой Совета Европы. 

Подписывайтесь на наш Тelegram-канал t.me/sudua и на Google Новости SUD.UA, а также на наш VIBER и WhatsApp, страницу в Facebook и в Instagram, чтобы быть в курсе самых важных событий.

Украина война

Контакты
О нас

© 2010-2026 «Судебно-юридическая газета». Все права защищены. Использование материалов сайта только при гиперссылке на «Судебно-юридическую газету» не ниже первого абзаца. Перепечатка, копирование или воспроизведение содержательных частей авторских материалов «Судебно-юридической газеты» без ссылки на SUD.UA в любом виде строго запрещена. Идентификатор медиа – R40-02154.

Судебно-юридическая газета

Адрес редакции: 01001, г. Киев, бульвар Тараса Шевченко, 1
Тел.: (044) 235-91-41
E-mail для связи с редакцией: [email protected]
Прием пресс-релизов и предложений по рекламе: [email protected]