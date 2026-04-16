Австрія приєднується до створення Спецтрибуналу – кількість країн зросла до 20

Австрія долучилася до ініціативи створення спецтрибуналу щодо агресії РФ проти України — кількість країн-учасниць зросла до 20.

25 червня 2025 року у Страсбурзі Президент України Володимир Зеленський і генеральний секретар Ради Європи Ален Берсе підписали угоду про створення Спеціального трибуналу

Австрія приєдналася до ініціативи зі створення спеціального трибуналу щодо злочину агресії РФ проти України, збільшивши кількість країн-учасниць до 20. Про це повідомив міністр закордонних справ України Андрій Сибіга.

За його словами, рішення Відня є важливим сигналом підтримки міжнародного правосуддя. Міністр подякував своїй австрійській колезі Беате Майнль-Райзінгер, наголосивши, що притягнення до відповідальності є критично важливим для забезпечення тривалого миру на нашому континенті.

Як зазначив Сибіга, наразі до процесу готові долучитися вже 20 держав, з яких 19 є членами Рада Європи.

«Кожен новий учасник підтверджує, що правосуддя за злочин агресії проти України є невідворотним.

Цей історичний процес забезпечення відповідальності зміцнює наші позиції та глобальну повагу до міжнародного права», – зазначив міністр.

Зазначимо, що у травні відбудеться засідання Комітету міністрів Ради Європи у Кишиневі на якому планується юридичне закріплення Спецтрибуналу щодо агресії РФ.

Нагадаємо, Євросоюз виділив перші 10 мільйонів на функціонування спецтрибуналу щодо злочинів агресії Росії проти України, який створюють під егідою Ради Європи.

