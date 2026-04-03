Андрій Сибіга: Україна очікує юридичне затвердження Спецтрибуналу щодо агресії РФ у травні

Юридичне підкріплення Спецтрибуналу може відбутися на засіданні Комітету міністрів Ради Європи у Кишиневі.

У травні відбудеться засідання Комітету міністрів Ради Європи у Кишиневі на якому планується юридичне закріплення Спецтрибуналу щодо агресії РФ. Про це заявив очільник МЗС Андрій Сибіга в ефірі телемарафону.

«Згідно з процедурою, нам потрібно 16 країн. Ми вже маємо попереднє підтвердження щодо такої кількості країн, але вони проходять необхідні процедури. Це важливо, оскільки наступний важливий етап у створенні Спецтрибуналу – засідання міністрів закордонних справ Ради Європи у Кишиневі у травні.

Тому важливо, що ми вийшли саме з такою кількістю держав, аби юридично-формально створити трибунал», - сказав він.

Нагадаємо, Євросоюз виділив перші 10 мільйонів на функціонування спецтрибуналу щодо злочинів агресії Росії проти України, який створюють під егідою Ради Європи.

