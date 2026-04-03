Андрей Сибига: Украина ожидает юридическое утверждение Спецтрибунала относительно агрессии РФ в мае

Юридическое закрепление Спецтрибунала может состояться на заседании Комитета министров Совета Европы в Кишиневе.

Фото: lb.ua

Следите за актуальными новостями в соцсетях SUD.UA

В мае состоится заседание Комитета министров Совета Европы в Кишиневе, на котором планируется юридическое закрепление Спецтрибунала относительно агрессии РФ. Об этом сообщил министр иностранных дел Андрей Сибига в эфире телемарафона.

«Согласно процедуре, нам нужно 16 стран. У нас уже есть предварительное подтверждение от такого количества стран, но они проходят необходимые процедуры. Это важно, поскольку следующий важный этап в создании Спецтрибунала – заседание министров иностранных дел Совета Европы в Кишиневе в мае.

Поэтому важно, что мы вышли именно с таким количеством государств, чтобы юридически-формально создать трибунал», — сказал он.

Напомним, Евросоюз выделил первые 10 миллионов на функционирование спецтрибунала по преступлениям агрессии России против Украины, создаваемого под эгидой Совета Европы.

Подписывайтесь на наш Тelegram-канал t.me/sudua и на Google Новости SUD.UA, а также на наш VIBER, страницу в Facebook и в Instagram, чтобы быть в курсе самых важных событий.