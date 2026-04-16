Какие основания проверки государственным регистратором сведений Единого реестра должников

Управление государственной регистрации Хмельницкого межрегионального управления юстиции напомнило, что сведения Единого реестра должников используются регистраторами как в сфере государственной регистрации прав, так и в сфере государственной регистрации бизнеса.

Единый реестр должников — систематизированная база данных о должниках, являющаяся составляющей автоматизированной системы исполнительного производства и ведется с целью обнародования в режиме реального времени информации о неисполненных имущественных обязательствах должников и предотвращения отчуждения ими имущества (п. 2 раздела I Положения об автоматизированной системе исполнительного производства, утвержденного приказом Министерства юстиции Украины от 05.08.2016 № 2432/5 (с изменениями)).

Регистраторами, которые вносят данные в Единый реестр должников, являются должностные лица органов государственной исполнительной службы и частные исполнители.

Единый реестр должников доступен в открытом доступе по ссылке.

В сфере государственной регистрации прав

Закон Украины «О государственной регистрации вещных прав на недвижимое имущество и их обременений» (далее — Закон 1) п. 12 ч. 1 ст. 24 закрепляет такое основание для отказа в государственной регистрации прав → заявитель обратился с заявлением о государственной регистрации права собственности на имущество, которое согласно поданным для такой регистрации документам отчуждено лицом, которое на момент проведения такой регистрации внесено в Единый реестр должников.

Следовательно, государственный регистратор должен проверить, не внесен ли в Единый реестр должников собственник, которым осуществлено отчуждение недвижимого имущества (продажа, дарение, внесение в уставный капитал юридического лица и т.п.).

Отказ не применяется в случаях обращения заявителя с заявлением относительно (п. 5, 6 ч. 4 ст. 24 Закона 1):

имущества, приобретенного в процессе приватизации в составе единого имущественного комплекса государственного или коммунального предприятия, внесенного в Единый реестр должников;

имущества, отчужденного должником, внесенным в Единый реестр должников, в рамках производства по делу о банкротстве (неплатежеспособности), согласно утвержденному хозяйственным судом плану санации (реструктуризации), в процедуре ликвидации (погашения требований) или согласно утвержденному хозяйственным судом плану превентивной реструктуризации.

В сфере государственной регистрации бизнеса

Закон Украины «О государственной регистрации юридических лиц, физических лиц — предпринимателей и общественных формирований» (далее — Закон 2) в нормах ч. 6 ст. 6 предусматривает, что при проведении государственной регистрации изменений в сведения о юридическом лице в связи с изменением доли такого учредителя (участника) в результате ее отчуждения государственный регистратор должен установить факт пребывания учредителя (участника) в Едином реестре должников.

Дополнительно отмечается, что если сделка, предметом которой является отчуждение (передача) доли учредителя (участника) в уставном (складочном) капитале (паевом фонде) юридического лица, нотариально удостоверена и ее правовое последствие не связано с наступлением определенного обстоятельства → соответствующая государственная регистрация изменений проводится нотариусом в связи с совершением им соответствующего нотариального действия (кроме акционерных обществ, обществ с ограниченной и дополнительной ответственностью).

Государственный регистратор отказывает в проведении регистрации, если заявление о государственной регистрации изменений, связанных с изменением доли учредителя (участника) в уставном (складочном) капитале (паевом фонде) юридического лица в результате ее отчуждения подано относительно учредителя (участника), который на момент подачи такого заявления внесен в Единый реестр должников (п. 3-1 ч. 1 ст. 28 Закона 2).

Таким образом, государственный регистратор проверяет в Едином реестре должников учредителя (участника), который осуществляет отчуждение доли в уставном (складочном) капитале (паевом фонде) юридического лица.

Отказ не применяется, если учредителем (участником) является государственный орган, орган местного самоуправления или должник в рамках производства по делу о банкротстве (неплатежеспособности), согласно утвержденному хозяйственным судом плану санации (реструктуризации), в процедуре ликвидации (погашения требований) или согласно утвержденному хозяйственным судом плану превентивной реструктуризации.

Понятие «отчуждение имущества» отсутствует в Гражданском кодексе Украины, однако закреплено в пп. 14.1.31 п. 14.1 ст. 14 Налогового кодекса Украины, а именно: отчуждение имущества — любые действия налогоплательщика, вследствие совершения которых такой налогоплательщик в порядке, предусмотренном законом, утрачивает право собственности на имущество, принадлежащее такому налогоплательщику, или право пользования.

